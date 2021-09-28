跨黨派立委成立CPTPP策進會　致函11會員國議長尋求支持

▲民進黨立委邱志偉等人成立台灣加入CPTPP策進會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

為有效發揮國會外交功能，讓台灣加入CPTPP的推動工作更為順利，民進黨立委邱志偉、郭國文28日號召跨黨派立委成立「立法院推動臺灣加入CPTPP策進會」，將共同致函給11個會員國的國會議長，期望透過立法院積極遊說各成員國國會議員，爭取各成員國政府支持台灣入會。

民進黨立委邱志偉、郭國文、鍾佳濱、許智傑、時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委邱臣遠、無黨籍立委林昶佐等人，28日上午在立法院召開「立法院推動臺灣加入CPTPP策進會」成立記者會。

邱志偉表示，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會決定採「共識決」，台灣目前已遞出入會申請，接下來輪到與各會員國諮商以取得入場券的階段，關鍵的遊說工作非常重要，成立策進會的目的即為有效發揮國會外交的「助攻」角色。

邱志偉認為，台灣在外交困境下，很多事無法透過行政部門執行，由國會協作能更有效的推動外交工作，更有助國家發展，尤其中國目前也提出入會申請，兩岸在爭取各個會員國支持的外交場合上會更為競爭，因此遊說工作必須多管齊下，結合行政及立法能量更能極大化推動力量。

邱志偉指出，成立「立法院推動臺灣加入CPTPP策進會」的目的有兩個，分別為協作及監督，跨黨派的性質除了展現台灣加入CPTPP為國內高度共識，若能透過各黨共同合作，積極遊說各成員國國會議員，間接使成員國國會對其政府產生實質影響力，將大幅提升我國入會可能性。

邱志偉說明，策進會也將會善盡國會監督角色，除了在立法院盡速審議相關法律修正案，也將積極追蹤政府最新談判進度，這個會期他擔任經委會召委，更會全力監督經濟部、農委會及相關部會輔導受影響之產業，短期超前部屬相關配套措施外，長期更思考如何促進產業轉型因應潛在衝擊。

郭國文表示，政府在上週已正式遞出加入CPTPP的申請，CPTPP目前有11個會員國，佔台灣貿易總額的24%、全球GDP的13%，其內容比傳統國際貿易協定更全面、要求更嚴格，勢將成為極具領導力的區域整合協定。

郭國文指出，幾位跨黨派立委共同發起成立「立法院推動臺灣加入CPTPP策進會」，直球面對台灣長期在國際社會上遭受打壓和排擠的困境，透過國會議員的結盟，倡議並加速臺灣加入國際經貿，與國際接軌。

郭國文說明，策進會的工作除了國會外交，今天也將致函給CPTPP的11個會員國議長，尋求各國支持台灣加入CPTPP，此舉的首要目標，是透過我國與他國國會議員的交流及遊說，使他國國會議員能對其政府產生實質影響力。

郭國文認為，台灣若是能成功加入CPTPP，將是經貿上的一大關鍵，朝野各黨派也會持續監督政府的談判進程、盡速審議相關議案，並代替民意反映與關心可能受衝擊之產業，例如農漁業、食品加工業等，及早提出因應方針，務必使衝擊降到最低。

此外，郭國文也提到，目前立法院有多個「國會聯誼會」，目前CPTPP的11個成員國，其中已經有8個國家，跟台灣有成立相對應的國會議員聯誼會，唯獨紐西蘭、加拿大、汶萊等3國，尚未有相對應之交流對口。

郭國文說，「立法院推動臺灣加入CPTPP策進會」將共同致函給11個會員國國會議長，未來也會規劃定期與成員國國會議員定期視訊交流，除了展現立法部門全力支持政府的入會決定，也希望各國國會能支持台灣加入CPTPP。

「立法院推動臺灣加入CPTPP策進會」組成由邱志偉擔任會長，鍾佳濱、林昶佐、邱顯智、邱臣遠為副會長，郭國文為幹事長，共同發起人則包含邱志偉、鍾佳濱、林昶佐、郭國文、許智傑、邱顯智、邱臣遠等人。