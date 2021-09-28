綠委遭控「走後門」佔發言台　賴品妤：國民黨想的話可以從天而降

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌今（28日）赴立法院施政報告並備質詢。國民黨團一早與守候在議場大門的民進黨團爆發「搶佔主席台」衝突，但卻沒防守到綠委也從後門攻入，因此指控立法院讓綠營「走後門」，且也不埋單前後門皆慣例早上7時打開的解釋。對此，民進黨立委賴品妤狠酸，「其實，國民黨如果想的話，早上七點半自2樓從天而降也可以」。

▲藍綠為行政院長蘇貞昌施政總質詢爆發拉扯。圖戴黑口罩者為賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

立法院17日開議，蘇貞昌交給國會的12頁「3+11」決策過程進行專案書面報告讓在野黨不滿，國民黨甲動杯葛，議事空轉一天；接著，行政院應國民黨團要求，24日將補充報告送赴立法院，但國民黨團再批沒有檢討防疫疏失的誠意，再次占領議場。

按照立法院議程，行政院長蘇貞昌28日上午需赴議場施政報告並備質詢。為讓蘇貞昌順利上台，民進黨團昨晚起在議場大門前「排班」守候，防國民黨團第3度杯葛，但遭藍營於今凌晨5時18分突襲反制；待早上7時議場開門，雙方人馬為湧入議場，爆發推擠拉扯，其中國民黨立委陳玉珍「一擋十」殺出重圍，率先竄入，但藍營未料到綠委同時也從後門進議場。

最後，在民進黨立委佔領主席台與發言台情況下，國民黨團相當不滿，指控立法院替民進黨團開後門，但立法院副院長蔡其昌連續六度回應質疑，表示自古以來議場前後門都是早上7時開，但國民黨團仍不埋單，多次反嗆護航蘇貞昌。

對於國民黨團質疑「走後門」，賴品妤先是在臉書「賴品妤」表示，「國民黨不給所有人（包含其它政黨）質詢，並且一直糾結在為何早上民進黨有人從議場後門進來；事實上是，議場本來就早上七點前後門都會開⋯天公伯啊他們還好嗎」。幾十分鐘過後，她又於臉書「品妤賴」狠酸，「其實，國民黨如果想的話，早上七點半自二樓從天而降也可以」。

其他人也看了這些...

►邱顯智怒嗆國民黨國會當馬戲團 「連民國都不敢寫笑死人了」

►立院上演「台版魷魚遊戲」！林楚茵曝影片打臉「搶不贏怨東怨西」

►藍綠「女戰神」眼神超殺！ 陳玉珍、邱議瑩爆推擠從發言台嗆到場外