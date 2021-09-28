快訊／藍綠立委肉搏大亂鬥　蘇貞昌推擠中上台遭潑水

記者呂晏慈／台北報導

立法院28日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告，但國民黨團因對「3+11」專案報告內容不滿，強力杯葛蘇揆上台。蘇貞昌今天上午9點半左右站上備詢台時，準備接受時代力量立委邱顯智質詢時，國民黨立委鄭正鈐拿水往蘇揆方向潑，引發朝野立委驚呼：「不要潑水啦！」蘇揆則鎮定地用台語說：「無要緊（沒有關係）。」

▲行政院長蘇貞昌遭國民黨立委（紅圈處）潑水。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

國民黨團今天杯葛蘇貞昌上台，朝野立委一大早就爆發肢體衝突。蘇貞昌上午9點多在民進黨立委以人牆護送下，以22秒完成施政報告內容。

今天上午9點10分，立法院副院長蔡其昌表示，請邱顯智開始質詢，但國民黨立委仍團團包圍質詢台、備詢台，企圖不讓蘇貞昌和邱顯智上台。國民黨立委高喊「禍國殃民蘇貞昌」，推擠擋在蘇貞昌前面的民進黨立委，邱顯智也多次要求蔡其昌管理現場秩序，不然根本無法進行詢答。

蘇貞昌隨後用手持麥克風說，行政院來立法院答詢，是憲法的規定，國人希望台灣安全、社會安定、行政院非常努力控制疫情，讓國家安全、國人安全。然而，國民黨立委大表不滿，持續推擠抗議，鄭正鈐更拿水瓶向蘇揆潑水，引發一陣驚呼，有女立委喊「不要潑水啦」，蘇貞昌則說：「無要緊」，隨即繼續發言。而鄭正鈐隨後則被多名立委推離現場。

蘇貞昌說，「國民黨立委用潑水、暴力的方式，是暴力的政黨，不讓國人有知的權利」，應該譴責國民黨這種做法。

▼朝野立委今天一早就爆發肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▼國民黨立委因不滿「3+11」書面報告內容，已連日杯葛蘇貞昌上台施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

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