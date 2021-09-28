立院肉搏戰「數十年如一日」！鄉民怒轟：薪水小偷　這2人最尷尬

▲議事殿堂今再上演朝野大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳怡靜／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（28）日赴立法院進行施政報告，為了讓蘇貞昌順利上台，民進黨團徹夜守在議場大門前，不過藍營立委一早也發動突襲，直接在立院上演肉搏戰，由於議事頻頻被打斷，2名手語老師也成了在場最尷尬的人。這樣混亂的情況立刻在PTT掀起討論，網友們全搖頭，紛紛狠酸，「給你看免費馬戲團」。

一名網友在PTT發文抱怨，吃早餐正在收看立法院議事的直播，混亂的場景讓他相當納悶，「這群人到底在幹嘛，一群人在立法院內推擠、喧嘩，不說我還以為是哪間幼稚園，我的納稅錢都是拿來養這些人嗎？」

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▲藍委陳玉珍站上議事桌。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文一出，底下網友們也相當有同感，紛紛狠酸，「演個戲又可以騙一屆選票了」、「新聞台是在播報拳擊賽？」「這不是已經習慣成自然了？」「如果好看就算了，但只看到一堆老人推來推去」、「超好笑，納稅錢養這些立院馬戲團」、「平時浪費時間做秀，年末打瞌睡審案領加班費」。

▲網友們在PTT上狠酸。（圖／翻攝自PTT）

不過也有許多網友感嘆，這樣的場景簡直從小看到大，狂噓，「跟小時候看水準沒差多少，爛死」、「唉，可悲的台灣議場文化」、「就在當薪水小偷啊，鬧一鬧不用做事就可以下班了」、「藍綠演戲混時間啊」、「藍綠敗類垃圾啊習慣就好，數十年如一日。」