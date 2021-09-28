立法院藍綠大亂鬥　民眾黨團舉牌抗議：我們要質詢

記者呂晏慈／台北報導

立法院28日邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告及備詢，不過，國民黨團因不滿行政院「3+11」專案報告內容，佔領發言台與質詢台，一早朝野爆發肢體衝突，國民黨立委更以「水襲」向蘇揆潑水，蘇當場怒轟國民黨是「暴力的政黨」。上午約9點半，時代力量立委邱顯智站上質詢台試圖進行質詢，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如則拿手舉牌訴求「我們要質詢」站在議場中央。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢再爆朝野大戰，民眾黨立委舉牌「我們要質詢」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠在時代力量立委邱顯智質詢時舉牌抗議國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

根據立法院議事規劃，今天原本要進行總質詢政黨質詢部分，由邱顯智打頭陣質詢後，接著輪到蔡壁如上台。不過，由於國民黨立委持續杯葛議事，邱顯智上午質詢完畢後，立法院副院長蔡其昌即裁示休息，呼籲藍營顧及國會尊嚴和國家，把麥克風收起來，要求朝野黨團協商，因此蔡壁如未能如期上台。

對此，民眾黨立委賴香伶透過臉書表示，立法院上午進行總質詢，但國民黨立委以蘇貞昌未能對疫情破口道歉為由，佔據發言台與備詢台，干擾院會進行質詢，導致原本排定今天上午質詢的蔡壁如無法上場，民眾黨立委因此到議場高舉「我們要質詢」主張，呼籲國民黨尊重其他委員權益，讓蔡委員質詢蘇貞昌院長。

賴香伶說，主導議事運作的民進黨團一度希望在混亂中進行質詢，但民眾黨團認為此舉將影響立委質詢院長，反而無法透過詢答「直球對決」，無法讓國政問題被暴露、討論，妨礙國人知的權益。目前院會處於休息狀態，總質詢暫停。

▲時代力量立委王婉瑜高舉「護航民進黨，只會占議場」手舉牌，表達不滿國民黨杯葛議事。（圖／記者屠惠剛攝）