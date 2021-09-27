全台首創！水帶清洗收納機　巧思發明救災現場添利器

▲台南市消防局官田消防分隊小隊長陳至坤及隊員林建豪，共同研發出「水帶清洗收納機」，合清洗、收納於一身，大大減輕現場消防人員負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來火災案件頻傳，消防員除了緊急趕往現場滅火之外，更累人的工作竟是收拾水帶！？許多消防員紛紛表示，背負重裝備在火場進行重度工作後，體力往往已消耗殆盡，災後還必須彎腰一條條收拾這些使用完畢的髒水帶真的讓人很崩潰！

台南市消防局指出，使用完畢的髒水帶往往夾帶火場的油汙、尖銳物，若未能確實清潔收納，會使水帶表皮破裂不堪使用，減短水帶使用壽命，因此在現場必須彎腰費力地收拾，回到分隊又必須重新打開清潔且常常把汙染物帶回駐地，光是水帶的收納就讓消防員疲累不堪。

為了讓消防工作更輕鬆、更有效率，官田消防分隊小隊長陳至坤及隊員林建豪集思廣益，以全台首創的思維，為消防救災注入新利器，將水帶清潔及收納兩樣工作一次做整合，並在官田義消幹事陳治華先生專業領域的協助之下共同研發出「水帶清洗收納機」。

這台機器使用既簡便又省力，由消防車提供水源直接加壓清洗，並經過曾文區各分隊同仁使用後的意見再進行改良。現已完成各項細部校正工作，並實際運用於災害現場。官田分隊人員表示，該水帶清洗收納機加入救災後，讓火場善後工作輕鬆不少，水帶的清洗及收納在現場一次便完成，返隊後可以輕鬆去洗澡了！

台南市消防局第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，官田分隊同仁所研發出的這台『水帶清洗收納機』屬全台首創！現已協助申請專利；申請發明案號110133439號，並在災害現場實際使用，著實地減輕同仁負擔，於救災完畢後水帶清潔及收納一次搞定，同時也讓水帶耗損率大大降低。

台南市消防局局長李明峯表示，自從上任以來一直鼓勵同仁發揮創新思維實際可運用於救災上，如:先前之戰術瞄子燈、CCIO指揮體系、消防栓流量地圖…等，此次官田分隊同仁的創新思維為消防救災工作提供新利器實屬不易，且經實測可有效利用於救災現場，希望由台南發跡推廣至全台各地消防隊。