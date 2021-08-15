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感謝消防救災救護辛勞　民眾捐贈台南市消防局災情勘查車

▲台南市消防局舉行曾瑞志先生及陳寶金女士捐贈災情勘查車1輛儀式，由女兒曾婉菱女士代表出席，第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表消防局受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉行曾瑞志先生及陳寶金女士捐贈災情勘查車1輛儀式，由女兒曾婉菱女士代表出席，第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表消防局受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 記者林悅／台南報導

台南市消防局15日上午10時，於第七救災救護大隊德興分隊舉行「曾瑞志先生及陳寶金女士捐贈災情勘查車1輛儀式」，由女兒曾婉菱女士代表出席，第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表消防局受贈並頒發感謝獎座及獎牌，議員林美燕亦到場觀禮。

▲台南市消防局舉行曾瑞志先生及陳寶金女士捐贈災情勘查車1輛儀式，由女兒曾婉菱女士代表出席，第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表消防局受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）
曾婉菱女士會同兄弟姊妹們討論，為紀念其父母親曾瑞志先生及陳寶金女士遺愛人間，共同致力於社會公益不遺餘力，且體悟消防救災救護辛勞並深知消防救災車輛之重要性，將關懷社會的心，化為具體行動，由曾婉菱女士代表捐贈消防局災情勘查車1輛，總金額150萬元，此輛車將配置於台南南區德興分隊負責各種救災勘查時之要角。

▲台南市消防局舉行曾瑞志先生及陳寶金女士捐贈災情勘查車1輛儀式，由女兒曾婉菱女士代表出席，第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表消防局受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，曾婉菱女士代表其父母曾瑞志先生及陳寶金女士，慷慨解囊捐贈災情勘查車1輛，展現回饋社會之大愛，此義舉不但充實台南市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉，為民眾生命財產安全一起盡心力。

▲台南市消防局舉行曾瑞志先生及陳寶金女士捐贈災情勘查車1輛儀式，由女兒曾婉菱女士代表出席，第七救災救護大隊大隊長黃輝林代表消防局受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）


消防局局長李明峯表示，災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務以外，遇重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作之功能，是執行防災救災之重要車輛，對於曾瑞志先生及陳寶金女士一家熱心協助消防工作默默奉獻的善行，表達由衷感謝之意。

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