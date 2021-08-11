採購新式空氣呼吸器背架　保障消防打火弟兄救災安全

▲台南市消防局在市長黃偉哲支持下，採購空氣呼吸器用背架100組、氣瓶200支，除汰換裝備外，亦補足第一線消防分隊所需，為熟悉裝備器材使用特辦理教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在市長黃偉哲支持下，編列536萬元採購空氣呼吸器用背架100組、氣瓶200支，這批背架與氣瓶除汰換原有不堪用之裝備外，亦補足第一線消防分隊之所需，為熟悉裝備器材使用，8月9日上午9時於消防局第五救災救護大隊辦理教育訓練。

空氣呼吸器是消防人員進火場賴以維持正常呼吸之重要裝備，近年來消防局為採購適合消防人員之最佳裝備，在辦理採購上均採用最有利標方式辦理，今年度經評選結果，採購空氣呼吸器之背架具有緊急共生系統（(Emergency Breathing Supply System, EBSS)之設計，該設計可確保消防人員不幸受困火場時，由緊急救援隊直接利用此系統連接受困人員管線進行供氣，減少移除管線所造成之供氣空窗期，以爭取黃金救援時間，現搭配消防局自2020年起採購符合國際規範拖拉式救援設備（Drag-Rescue Device, DRD）之消防衣，可同步進行消防人員受困救援工作，此舉將大大提升消防搶救人員受困之救援效率，並可同時與國際救援方式接軌。

市長黃偉哲表示，不管在任何災害現場，總可以看到消防弟兄來回不停穿梭，只為讓市民得到更好的服務，市府團隊感念於心，也希望永遠成為我們消防弟兄堅強後盾。所以在裝備器材的需求上，逐年增加經費以採購充足災害搶救裝備給消防弟兄使用，去年編列1500萬採購第二套消防衣，今年更加碼編列2000萬採購第二套消防衣，希望提前完成讓台南市每位消防弟兄均有第二套消防衣；另外今年度在4月份也完成空氣呼吸器1人1裝備之目標，但這樣還不夠，仍持續針對不堪用之舊品與不足之需要辦理採購，這些都是希望消防弟兄在救災上更有保障，未來市府團隊仍持續精進，以提升台南市消防人員救災安全。

消防局局長李明峯表示，每次其他縣市如發生重大災害在檢討搶救裝備不足時，台南市消防局總不斷自問，我們的弟兄救災裝備是否充足、所採購裝備器材是否符合消防弟兄需要、可否保障消防弟兄救災安全。所以近年來消防裝備器材經費，感謝市府團隊在預算編列上的支持外，也採用最有利標方式辦理採購，透過外聘專家學者與消防弟兄共同評選，以選出最優質的搶救裝備器材，除了守護市民生命財產外，也更加可保障消防弟兄救災安全。

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