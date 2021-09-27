失智長輩自籌旅遊、聚餐經費　手作療癒植栽很「療癒」

▲東港安泰醫院展售據點失智長輩手作的物品 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

9月份是國際失智症月，東港安泰醫院失智共同照護中心今(27日)上午9點至12點，邀集鄰近鄉鎮的失智據點於該醫院D棟1樓大廳展售據點失智長輩手作的物品，透過義賣的方式，將活力化為助力，自給自足籌措平常外出遊玩或節日聚餐的經費，讓長輩們更加肯定自身的能力。

今天義賣物件有小朋友最愛的手做氣球DIY、手做洗髮餅、療癒植栽、手工袋子、香氛擴香石、手做羊毛氈以及手做餅乾等，吸引許多民眾前來獻出愛心，共襄盛舉。

安泰醫院表示，失智症的治療分為藥物治療及非藥物治療，非藥物治療係指讓個案踏出家裡參與社區活動，目前衛福部的計畫辦理一鄉鎮一失智據點，該醫院於2014年起陸續成立潮州樂智據點及東港樂智據點，開放每週一至五，提供民眾就近使用照顧資源，提供1.認知促進、2.照顧者支持團體、3.照顧者照顧訓練課程、4.共餐活動、5.安全看視、6.轉介個案等，可延緩失能與失智。

另該醫院承接衛生福利部國民健康署「醫院推動延緩失能之長者照護友善照護模式試辦計畫」，現場也有個管師透過長者健康整合式功能評估問卷，了解長輩的認知、肌力、營養、憂鬱、用藥、視力、聽力、生活目標等面向，以及衛教民眾認識衰弱症的相關資訊，洽詢電話，復健科 08-8329966分機1331)。