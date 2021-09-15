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爭取前瞻經費1120萬！花蓮改善路口交通安全　樂齡學齡族受惠

▲▼花蓮為照顧樂齡與學齡族群向中央爭取前瞻經費1120萬元，改善路口交通安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮為照顧樂齡與學齡族群向中央爭取前瞻經費1120萬元，改善路口交通安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮縣政府團隊積極向中央內政部爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」，獲核定補助「北花蓮樂活生活街區路口安全改善計畫」及「花蓮縣國小學區路口安全改善計畫」，總經費共計1120萬元，上月23日經花蓮縣議會通過，預計九月底前送內政部營建署設計審查，未來完工後將形塑地方樂活生活圈，提升縣民交通權益。

「建設刻不容緩」縣長徐榛蔚表示，花蓮縣總人口數約32.6萬人，65歲以上人口約占17.17%，14歲以下人口數約占11.76%，兩者近佔三成的人口比例，是縣府高度重視的道路使用族群，更是需要照顧的在地民行生活。「北花蓮樂活生活街區路口安全改善計畫」，針對樂齡長者不同生活圈類型場域及鄰近街區路口做交通安全整體改善規劃，讓樂齡長者交通安全更有保障。

「花蓮縣國小學區路口安全改善計畫」則是保障國之根本的學齡兒童道路安全，縣府在學校周邊劃設綠色行人穿越道線提高學區道路辨識度，從109年6所學校示範劃設，110年再增加中南區的9所學校，未來將針對學區另增設學區專用號誌，以花蓮縣北區人口稠密學區（花蓮市、吉安鄉）之學校優先實行，增進學童及學區行的安全。

▲▼花蓮為照顧樂齡與學齡族群向中央爭取前瞻經費1120萬元，改善路口交通安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「北花蓮樂活生活街區路口安全改善計畫」在縣府向內政部前瞻2.0爭取核定執行經費新台幣560萬元，預計以花蓮縣北區新城鄉、花蓮市、吉安鄉之居民生活圈，例火車站、菜市場實、醫院周邊等實行路口交通安全改善，重點工項將含行人專用號誌相關擴充、道路標誌標線改善、行車號誌擴充及號誌管線修繕暨運作穩定性測試，共計有14處不同生活圈類型場域及鄰近街區路口一併區域性整合規劃。

不只樂齡長者生活平安，也要保障學齡兒童就學安全。「花蓮縣國小學區路口安全改善計畫」經縣府向內政部前瞻2.0爭取核定執行經費新臺幣560萬元，以花蓮縣北區人口稠密學區(，花蓮市、吉安鄉之國民小學實行，遵照議會審查意見，優先辦理宜昌國中、宜昌國小兩邊通學道路(中華路、中山路交接路口)，以及納入吉安鄉特殊教育學校路口一併處理。

花蓮縣府表示，此計劃預計有19所國小校門口及鄰近學區路口一併區域性整合規劃，規劃建置行人號誌，並同步檢視該處附近路口號誌控制器運作穩定性，以及號誌相關管線測試，若通訊運作不穩定亦同本計畫一併修繕重新架設以守護學童道路安全。

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