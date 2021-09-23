BNT疫苗校園開打　屏東潮州高中2女學生暈針

▲潮州地區輝瑞/BNT疫苗23日早上在潮州高中開打 。（圖／潮州安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

民間贈送的輝瑞/BNT疫苗共184萬劑，經封緘檢驗後終於可以開打了，屏東第一針在潮州高中開打，由潮州安泰醫院醫護團隊進駐校園幫忙施打，共1300名學生，分2日進行，每天施打人數約650人。上午施打時，有兩位女同學出現暈針現象，經觀察無礙後離開。

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潮州安泰醫院為這次疫苗施打，在接到任務後便密切和校方聯繫，從會場座椅排列、動線設計、核對身份及核發疫苗黃卡、醫師看診，護理師注射疫苗及衛教，還有施打後的留觀管控，急救床設置、及突發狀況的演練等，全員上緊發條，尤其是BNT疫苗需要先稀釋後再抽藥，對護理師而言如何做到迅速作業及精確抽藥，是一大考驗。

安泰醫療社團法人蘇清泉榮譽院長也到場關心，他表示，國人期待已久的BNT疫苗加入施打，對象又是學生，相信對防疫及讓學生免除染疫停課的恐懼，恢復正常校園生活都有很大的幫助。這次潮州安泰醫院負責潮州高中、日新高中、潮州國中、光春國中等約二千二百多名學生的施打，東港安泰醫院也負責東港海事、東港高中、泰武國中、南榮國中、以及屏東特教學校等約三千多名學生的施打，任務重壓力大，但安泰醫院有信心能完美達成任務。

他最後特別感謝鴻海─永齡基金會、台基電、慈濟的捐贈與政府分工合作，完成BNT的採購與接種。也提醒學生及家長，接種疫苗前要睡眠充足，不空腹多喝水保持心情放鬆，接種當天有任何身體不適一定要告訴醫師；施打完後要原地休息15至30分鐘，若身體有任何不舒服一定要向老師或醫護人員反應。