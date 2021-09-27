陸限電衝擊／通知書曝光！東莞台商大驚到12月　每10天自選5天限電日

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「通知書到12月」東莞台商大驚！　每10天自選5天限電日

▲大陸東北地區限電。（圖／翻攝微博）

▲大陸各地實行限電措施，台商受衝擊。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／東莞報導

大陸各地從7月起陸續實施限電政策，「能耗雙控」的政策也讓各省台資企業工廠飽受衝擊。台商大本營東莞叫苦連天，從9月22起一連七天採取限電措施，《東森新媒體ETtoday》也拿到一份最新的「雙控限電通知書」，內容顯示從今年10月開始一直到12月，每個月必須自選15天限電日，部分收到通知書的東莞台商很無奈，不曉得工廠要怎麼走下去。

天氣高溫加上煤炭價格上漲等因素，大陸祭出限電措施，八月份大陸發改委針對九個省份進行「雙控」，其中台商大本營廣東、福建、江蘇省名列在內。從9月22日到9月27日、28日，所有工廠配合開二停五措施，錯峰用電時間從上午八點到晚上十一點，突來政策讓許多東莞台商措手不及。

▲▼ 大陸限電措施，東莞 。（圖／台商提供）

▲部分台商拿到「限電通知書」，時間到十二月份 。（圖／台商提供）

《東森新媒體ETtoday》記者拿來自東莞台商提供的「限電通知書」，內容清楚說明，根據能源「雙控」工作要求，從九月開始進行有序用電，被指定的企業除了9月22日到9月28日指定期間限電，其他必須自己選擇停工時間。

記者發現，該份限電通知書已經「提前」預告到十二月份。從今年十月份起，每個月限電15天，業主自己選擇每10天選擇5天限電。不用願名台商看到通知書傻眼，他說，「大陸有十一長假加上限電，根本不用開工，就是一直燒錢付工資，就想配合政策也沒本錢玩下去。」

▲▼ 大陸限電，廣東台商 。（圖／台商提供）

▲東莞限電「確保企業達標排放」名單流出 。（圖／台商提供）

另外，東莞台商還提供《東森新媒體ETtoday》位於東莞常平鎮「確保企業達標排放」的名單，一共有394家企業列入觀察，控管時間是9月27日到28，時間是6點到18點。管控項目是「停止設VOCs排放工序」，也就是揮發性有機物排放，這也是大陸政府這幾年加強稽查重點項目。

同樣不願具名的老台商，本身在廣東深耕三十多年，他十分痛心的向《東森新媒體ETtoday》記者表示，「這次限電對台商製造業非常傷害，各地許多台資企業受牽連，只能配合政策咬牙走下去。」

本來疫情衝擊東南亞，不少訂單回流大陸，許多陸企或台商準備大幹一場，好好拚生產量。考量工廠人力不足，該名老台商砸下400多萬人民幣增加智能化設備，沒想到限電措施一實行，工廠人力被迫調整到午夜上班或停工，該付加班費、薪水、營運成本一樣都不能少。

▲▼ 大陸限電，廣東台商 。（圖／台商提供）

▲大陸用電高峰，為了確保民生用電，廣東電網發出九月份工廠的限電時間。（圖／台商提供）

老台商分析，大陸政府認為訂單多造成製造業過度依賴，擔心疫情減緩後產能過剩會出大問題，因此採取限電措施，這個邏輯有點奇怪。「其實這是大陸搶世界訂單轉型升級好時機，不懂為何出台限電措施。」

他進一步說，市場上本來就有供需平衡，大陸相較各國疫情穩定，自然有大量訂單湧入，業者勢必會調漲製造成本價格，一來提昇競爭力，也能賺到錢。

據了解，有不少台灣或大陸企業先前採購自動化生產設備，如果大陸這波製造業升級成功，至少延長五年時間跟東南亞拚訂單。如今，這次限電措施反而讓商人不敢投資，對於製造業發展傷害真的大。台商還是配合優先，也相信大陸政府會做出相對應配套措施。

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