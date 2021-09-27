花蓮獨木舟海洋體驗營　推出即秒殺

▲▼人手一支槳，慢慢划進海洋，轉身環顧四周，是在陸地上未曾欣賞過的角度。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市今年的「海是生活節」系列活動加入海洋體驗營，參加的民眾可以透過海泳與獨木舟體驗來認識海洋，參與的民眾藉由親近海洋，達到親海知海愛海，體驗將海洋之美。

海洋體驗營是與蘇帆海洋文化藝術基金會及夢想海洋工作室合作，以寓教於樂的方式，帶領民眾接近大海。在教練趙可登的帶領下，學員先在岸上進行安全教育與交流，同時學習操舟基本知識。趙可登說，海上獨木舟屬於平台式獨木舟，船體較寬、不容易翻船，是非常安全的海上活動之一。

▲學員先在岸上進行安全教育與交流，同時學習操舟基本知識。

在解說後，一行人換上水上防寒衣，跟著主帶教練范祐齊和助理教練譚凱聰的腳步，倆倆扛著獨木舟下海，準備實際踏上海面，去感受海洋魅力。人手一支槳，感受洋流，慢慢划進美景之中，轉身環顧四周，是在陸地上未曾欣賞過的角度，參加的民眾也忍不住讚嘆花蓮真的好美！

▲▼換上水上防寒衣跟著教練的腳步，倆倆扛著獨木舟下海。



四場海洋體驗活動，報名一開放名額就秒殺，今天是第三場，吸引15位民眾報名參加，有在地人民眾，也有遠從屏東來的夫妻一起來參加，是在網路上看到訊息，覺得是很棒的活動，兩人就特地從台灣的最南邊來到東部來玩海，一場活動下來，兩人直說「很值得！」。

海洋體驗營是「海是生活節」系列列活動之一，其他還包括像是造成轟動的水泥動物藝術策展，以及講座、影展等活動。在過去由於受限於法令，民眾無法親近海洋、親近水域，今年在市公所透過多重關卡的申請，才能合法的從美崙溪出海口下水，讓民眾體驗花蓮和海之間美麗的景致。

「海是生活節」系列活動分成四個部分，包括海洋講座、海洋影展、海洋體驗營、海洋策展等，串連海洋文化、海洋藝術、海洋教育等相關領域，有興趣的民眾可前往「花蓮市公所」、「Fun玩花蓮」、「海是生活節」等臉書專頁查詢。

