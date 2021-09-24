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月光航班不等人！花蓮海洋月光賞星船　今年最後2班

▲▼搭船到海上賞星，可以遠離都市、遠離光害，並且享有最遼闊的海洋和天空。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼搭船到海上賞星，可以遠離都市、遠離光害，並且享有最遼闊的海洋和天空。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

中秋佳節花蓮連兩天推出「海洋月光賞星船—月光航班」，從花蓮港賞鯨碼頭搭乘月光船班，欣賞皎潔月光及花蓮美麗地景，參與民眾感到非常感動與肯定，今年最後兩班的星光航班即將於9月26日及10月9日啟航，帶領民眾體驗花蓮獨特的天文特色主題旅遊。

儘管已來到了九月，白天相當炎熱，但是入夜以後，從花蓮港乘著賞鯨船出發，迎著太平洋的晚風，非常的涼爽。不同於在陸地上賞星、賞月有許多人車、燈光的干擾，搭船到海上賞星，可以遠離都市、遠離光害，並且享有最遼闊的海洋和天空。花蓮有著絕佳的賞星優勢，因此縣府積極推動「流星花蓮─山海星光」天文旅遊，讓遊客到花蓮多住一晚，細細品味花蓮。

▲▼搭船到海上賞星，可以遠離都市、遠離光害，並且享有最遼闊的海洋和天空。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

中秋節前一天，月光海首航，秋月高懸圓又亮，天氣相當舒適，在欣賞月光海景緻時，所有遊客都拿起手機、相機，要捕捉下這美麗的瞬間，作為獨一無二的回憶，有民眾表示：「月光海真是太美了！這個中秋行程真的非常推薦！」。而中秋節當日，出航前飄起了小雨，月光時而露臉時而隱沒，能看見月光海的時間約30分鐘，但除了月光以外，透過講師精彩的解說，從天文知識到古典詩詞，由星星到鯨豚，由海洋到地景，在海上度過一個海風輕輕吹拂的夜晚，相當宜人。

此次合作辦理的賞鯨公司表示，很高興能帶大家一起享受海洋、賞月的魅力，同時也提醒大家，所有乘客在登船前確實量測體溫、使用酒精消毒、戴上口罩、完成實聯制登記，遵照防疫規定，並且維持乘客數降載至八成，保持安全的社交距離，確保防疫措施完備以後才能出港。

「流星花蓮─山海星光」天文旅遊系列活動，9月26日及10月9日將有今年最後兩班「海洋月光賞星船」；另在10月2日將於七星潭風景區舉辦「星光音樂會」，遊客能在沙灘上席地而坐，欣賞天文為主題的古典及流行歌曲，還能欣賞聲樂演唱家、金曲獎入圍樂手合作的聲樂演出；11月6日搭配富里「穀稻秋聲」活動，在夜間舉辦「銀河榖稻饗宴」，帶領民眾徜徉在廣闊的稻田中，享受自然、享受星空、享受生活。

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