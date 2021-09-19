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安心親海　台南市環保局海域水質監測替民眾把關

▲台南市環保局每月監測安平觀夕平台、南區黃金海岸、北門雙春海水浴場水質，2021年檢測迄今絕大多數的檢測數值，水質都是適用游泳的標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局每月監測安平觀夕平台、南區黃金海岸、北門雙春海水浴場水質，2021年檢測迄今絕大多數的檢測數值，水質都是適用游泳的標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣陽光燦爛，海域休憩活動受歡迎，台南市環保局每月監測安平觀夕平台、南區黃金海岸、北門雙春海水浴場水質，7、8月戲水旺季，更是每週採樣檢驗大腸桿菌群、腸球菌等，2021年檢測迄今絕大多數的檢測數值，水質都是適用游泳的標準。

市長黄偉哲表示，海洋是地球生命之母，我們一定要愛護及保護大海，環保局定期檢測海域水質，掌握海域環境有異常即溯源追查，希望好還要更好，陸域廢水水質持續改善，山青綠水，人人安心親近大海。

▲台南市環保局每月監測安平觀夕平台、南區黃金海岸、北門雙春海水浴場水質，2021年檢測迄今絕大多數的檢測數值，水質都是適用游泳的標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市海岸線總長約69.3公里，環保局每年定期針對轄內重要海灘3處、河川出海口8處及港區8處之海域水質實施採樣分析，以掌握海域環境品質。近3年整體水質持續呈現改善趨勢，顯示陸域水污染源管制有成，減少污染排入海洋。

到沙灘戲水，是許多民眾喜歡的休憩活動，安平觀夕平台、南區黃金海岸、北門雙春海水浴場向來遊人如織，是環保局海域水質監測的重點，近3年監測結果，大多符合環保署「海域環境分類及海洋環境品質標準」最高等級甲類適用游泳。

河川出海口及港區之海域水質，環保局採每季監測。檢測之河川出海口包括，八掌溪、急水溪、北門淺海養殖區、將軍溪、網子寮沙洲汕北側、曾文溪、鹿耳門溪及鹽水溪等8處河口。檢測的港口為，安平商港、蚵寮、蘆竹溝、將軍、青山、下山、四草及安平漁港。近3年水質檢測結果，都符合乙類規範，水質適用於水產養殖。

環保局長謝世傑表示，環保局不僅例行對海域採樣檢測水質外，也會不定期稽查上游流域水質，一旦發現水質異常，均會派員進一步稽查了解並就違規開罰，民眾若發現水質異常，歡迎撥打公害陳情專0800-066666，協助把關。另外，也提醒民眾，海域水質容易受陸域水污染源影響，下雨過後，沙灘，河川出海口、港區等處水質可能較不理想，建議暫緩進行親水活動。

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