警所長麾下有親兒　部屬爆差別待遇同所不同命！大甲分局說話了

記者李忠憲／台中報導

有民眾向媒體投訴，大甲分局大甲派出所長謝慶家偏袒同所警員、兒子謝瑋哲，不公平待遇，舉例同仁處理女子到派出所大鬧事件被辣椒水波及，謝慶家竟用台語向同事講出「袜死啦！緊企、緊企（意即，不會死啦，快去）」。大甲分局表示，謝慶家個性「土性」剛直，與兒子同一所符合法規，當時是關切同事，才會出重話催促就醫，絕無惡意。

▲大甲分局大甲派出所。（圖／翻攝GoogleMap）

大甲分局大甲派出所長謝慶家與其兒子也是該所警員謝瑋哲，父子倆同任警察又同派出所，工作認真，成為佳話。謝慶家父子對刑事案件特別專注，其子謝瑋哲更是派出所專案人員，屢屢破案。但謝慶家個性是非分明，剛正不阿，與地方人士關係雖然較疏遠，卻不影響維護地方治安的決心。

或許謝慶家父子同派出所，引發其他同仁吃味，竟有人向媒體爆料稱所長對待兒子與對待其他同仁有不公平待遇。更舉例指出9月24日處理女子到派出所報案時大鬧，上前制止的警員遭辣椒水波及，謝慶家在救護車抵達後，竟然對等待送醫的同事說「袜死啦！緊企、緊企」。

▲大甲分局副分局長蔡翊民上火線說明。（圖／記者李忠憲翻攝）

大甲分局對此表示，當天下午有一女到大甲派出所要報案，竟情緒失控，正值派出所勤教時間，有2名同仁上前關心了解。但該女仍持續亢奮並揮舞雙手，有另一名警員要過去，所長謝慶家考量太多警力靠近會激起對方情緒，要求該員先待命並結束勤教。員警見該女持續激動，最後拿出辣椒水制止，也波及下風處一名警員。所長立刻請同仁打119協助該員送醫，等待時請其他同事帶他去廁所沖洗，救護車到場後，基於關心，他用較重語氣催促就速就醫。

分局表示，《公務人員任用法》第26條規定，各機關長官對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得在本機關任用，或任用為直接隸屬機關之長官。應迴避人員，在各該長官接任以前任用者，不受前項之限制。謝姓警員是2016年10月自清水分局調任至今，其父警務員謝慶家2019年9月調任大甲派出所所長，謝員是父親接任所長前任用，符合相關規定。

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