暗夜追車6對1他逃警所保命　9煞鬼扯「幽靈行車糾紛」

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局接獲報案，有2派人馬當街上演追逐戰，其中還有人持棍棒、水果刀沿路狂追，之後雙方跳上車一路追逐，最後被其他派出所攔查，並交由中正二分局泉州街派出所帶回警所偵訊，並起獲棍棒以及3把水果刀。

警方調查，1日凌晨2時許，在中華路二段、南海路附近，有6台車當街追逐1台汽車，其中19歲鍾姓駕駛車上共有5人，當街追逐25歲的孫姓駕駛車上等4人，民眾見雙方在當街展開追逐，嚇得報警處理。

▲2派人馬暗夜追逐，最後9人均被被警方帶回，卻供稱是「行車糾紛」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後追查，發現被追的孫姓駕駛，與鍾男等人先在中華路上相約碰面，最後鍾等人持棍棒、刀械追逐孫，最後雙方跳上車當街展開追逐戰，沒想到鍾還一路找來5台車支援，形成了6車追1車的狀況。

孫男等人跑到松山分局轄區，求助於民有派出所，鍾男等人僅剩1台車抵達派出所外，最後警方將2派人馬共9人全部留置，交給中正二分局帶回，並起獲棍棒以及3把水果刀，事後依《社會秩序維護法》63條進行裁處。

▲警方在鍾姓男子的車上查獲棍棒、3把水果刀等證物，事後依社維法裁處。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方人馬到派出所後，雖然向警方供稱「行車糾紛」，但卻說不出所以然，警方調閱監視器也沒有發現有類似狀況，不排除雙方並沒有吐實，目前也正追查2派人馬當街追逐的原因。

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