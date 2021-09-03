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聖結石逛西門町親眼目睹墜樓！就在派出所旁斷氣　死者身分曝光

▲▼武昌街派出所、漢中街派出所，將於聖誕節當天整併成西門町派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲許男從西門町派出所旁的大樓租屋處墜落，YouTuber聖結石路過成目擊證人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

網紅聖結石擁有百萬追蹤者，在3日凌晨於臉書發文，在西門町散步親眼看到有人跳樓，事後還前往派出所協助；據悉，當時在西門町派出所旁的一棟大樓，有1名男子從7樓租屋處墜落，警方獲悉後也趕忙出去查看，事後該名男子緊急送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，3日凌晨1時許，1名33歲的許姓男子從康定路上1棟大樓墜落，因就在西門町派出所隔壁大樓，警方聽到通知也緊急跑出來查看，另警消獲報後前往查看，發現徐男倒臥地上沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，但最後仍搶救不治。

▲聖結石親睹民眾跳樓。（圖／翻攝自聖結石臉書）

▲YouTuber聖結石親眼目睹墜樓，最後協助警方製作筆錄說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現，許男為7樓住戶，也返回現場通知房東前往開門，警方進入後，發現該戶的陽台落地窗是打開的，不排除許男係從7樓租屋處陽台一躍而下，許男父親表示，兒子近日失業，可能是這個原因造成心情不佳墜樓。

YouTuber聖結石則是表示，自己在西門町散步時，意外親睹有民眾跳樓，事後被警方找去做筆錄，他也貼出人在警察局的照片，心情似乎受到不小的衝擊：「我可能要一點酒精壓壓驚」。

聖結石指出，當下在西門街頭散步，親眼看到有人跳樓，現在在警察局做筆錄，後來又在社群軟體貼文說明被警察找去做筆錄的原因，因為第一時間幫忙報案，所以是這起死亡案的第一時間目擊證人。

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聖結石西門町親睹墜樓死亡案！　深夜曝狀況：現在在警察局做筆錄

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