　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三合院腐屍「烤肉竹籤」驚見血跡反應　屋主衣褲指甲縫「鳴冤」

記者李忠憲／台中報導

檢警調查大甲區邱姓男子死亡案，原來李姓屋主與邱男是酒友，邱男常到他家喝酒，卻已失蹤2月，找到時已變成屍體。雖然李男否認避重就輕，檢警抽絲剝繭，發現邱男背部有多處細微傷口，李男衣物與指甲、剪刀等處都驗出邱男血跡與DNA，認定他涉嫌殺人，26日向法院聲押禁見獲准，預計明日進行解剖。

▲▼大甲發生離奇命案，現場地上大灘血跡。（圖／記者李忠憲攝）

▲大甲發生離奇命案，現場地上大灘血跡。（圖／民眾提供）

檢警表示，25日當天獲報到場，發現倒臥的邱姓男子已明顯死亡，出現屍斑並有腐臭味，研判死亡應有2、3天。警方現場採證發現，死者身上沒有明顯傷口，66歲無業的屋主李姓男子當時人在屋內，一開始還否認跟死者認識，後來雖改口證實是他朋友，但拒絕接受調查。

警方訪查死者姊姊得知，發現李男常約邱男到那邊喝酒，在7月中旬離家後就不知去向，已通報失蹤人口，認為案情不單純。檢警相驗後，發現死者背部有多處非常細微傷口，在李男家蒐集跡證中，李男的衣服、褲子與指甲都驗出邱男DNA，屋內查扣剪刀與烤肉用竹籤也都有李男血跡及DNA。

李男卻對案情避重就輕，檢警懷疑他殺人，警詢後移送台中地檢署複訊後，認為他涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見，昨日深夜獲准。

據了解，李姓屋主所住的三合院，分住多戶，加上李男屋內雜亂，長期飄臭味，鄰居已習以為常，可能因此才會沒有及時發現。

台中地檢署表示，全案疑點重重，預計明天進行解剖，釐清邱男死因。

【更多新聞】

台中離奇命案！男爆頭亡庭院「血溝階梯」　鄰居驚：不認識

4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

姊夫全裸逼小姨子「吞吐」被拒　找老婆當面上演活春宮給她看

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
住知名五星飯店「半夜房門被開」！　櫃台丟1句話引眾怒
快訊／單車男墜愛河　警消撈到1浮屍竟不是他
YouTuber騎重機撞山壁　「骨盆沒了」嘆：我的報應
走錯公司！26歲平凡妹成AV銷售王　三上悠亞、高橋聖子被打趴
張曼玉近況曝光！　「瘦成皮包骨」雙眼無神全看傻
iPhone歷年價格曝　這款最盤！苦主傻：怎麼買得下去
快訊／三峽高中生認縱火　點蠟燭燒弟房間！鑰匙反鎖困4家人
iPhone 13現貨「2時段」超好刷！　內行曝：明天取貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗警三義休息站開槍圍捕通緝犯　1嫌中彈送醫

北市警破線上簽賭機房　驚見「自己人」涉嫌幫女友查個資

快訊／愛河1天2起溺水！警消搜索單車男　竟先撈到另具浮屍

驚悚畫面曝！國道高速追撞安全氣囊秒炸　定格看傻：滑手機盲駕

高雄捷運遭恐嚇「放炸彈」　追IP位置找藏鏡人新進度曝

批陳柏惟「文盲+草包」　「桃園阿彬哥」挨告結果出爐

全家遊大溪「百吉步道」老母遭虎頭蜂蟄　警開道下山送醫

阿嬤買菜誤闖接種站差點回不了家　身上「這一本」救了她

剛離家房間秒燒！三峽高中生坦承：曾點蠟燭　恐怖縱火順序曝光

快訊／南部某大學副教授被控性侵女同志　一審判3年6月

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

快訊／苗栗警三義休息站開槍圍捕通緝犯　1嫌中彈送醫

北市警破線上簽賭機房　驚見「自己人」涉嫌幫女友查個資

快訊／愛河1天2起溺水！警消搜索單車男　竟先撈到另具浮屍

驚悚畫面曝！國道高速追撞安全氣囊秒炸　定格看傻：滑手機盲駕

高雄捷運遭恐嚇「放炸彈」　追IP位置找藏鏡人新進度曝

批陳柏惟「文盲+草包」　「桃園阿彬哥」挨告結果出爐

全家遊大溪「百吉步道」老母遭虎頭蜂蟄　警開道下山送醫

阿嬤買菜誤闖接種站差點回不了家　身上「這一本」救了她

剛離家房間秒燒！三峽高中生坦承：曾點蠟燭　恐怖縱火順序曝光

快訊／南部某大學副教授被控性侵女同志　一審判3年6月

日「寶可夢卡牌」黃牛炒價1張近千萬　他下單收到「照片」秒傻眼了

快訊／苗栗警三義休息站開槍圍捕通緝犯　1嫌中彈送醫

財政部駁「國民舉債3支唉鳳」算錯了！100%保證特別預算有納入債限

學習歷程「重傳不能改」不公平？　國教署：經教師認證不影響

年輕人只知道台積電「台塑王家沒落？」　鄉民搖頭答：根本賺爛

長榮航空防護夾克2.0版周四開搶　限量5千件掀熱潮挹注營運

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

周玉蔻一句話預告確診數　網友超嗨：天天吃吃不膩

被魏如萱逼問女友細節　GJ全盤托出甜放閃：是被我圈住的人！

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

身價百億鐵砂大亨成桶屍　頭七託夢老母喊：媽！媽！

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

瑪莎拉蒂男外遇　「孝孫媳」變小三

即／剛離開房間秒起火！三峽失聯高中生找到了

撞擊瞬間曝！龍崎台182線車禍　男大生殞命

閃車撞爛整排機車　休旅車翻覆噴火光險燒宮廟

酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青

台北警玩嫌疑犯女友3次！正妹被甩怒告權勢性交

即／大學副教授被控性侵女同志　判決出爐

休旅車遭板模砸中　車頭削掉一大半

台中男曝屍　屋主涉殺人被聲押了

正妹轉戰禮儀公司　色老闆面試「從背後摸到前胸」

更多熱門

相關新聞

快訊／全家開出「1張千萬發票」

快訊／全家開出「1張千萬發票」

快來對獎！7、8月統一發票25日正式開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「52604932」、200萬元特獎號碼則是「20102509」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張千萬發票，僅花不到50元就成千萬富翁，另外雲端發票專屬百萬元獎也有2人。

3屁孩開車夜遊謊稱「被人開槍」　豬隊友幹的

3屁孩開車夜遊謊稱「被人開槍」　豬隊友幹的

吸毒開女友車上路！他隨機「狂射鋼珠」射爆5車窗G了

吸毒開女友車上路！他隨機「狂射鋼珠」射爆5車窗G了

冷氣機大盜被聲押　壯男「夜襲」必戴迷彩帽

冷氣機大盜被聲押　壯男「夜襲」必戴迷彩帽

浴血男躺地畫面曝　醉駕過彎後受驚鏟斷電桿卡水溝　

浴血男躺地畫面曝　醉駕過彎後受驚鏟斷電桿卡水溝　

關鍵字：

殺人大甲酒友相驗DNA剪刀竹籤血跡反應背部傷口指甲縫影音

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

若八大解禁！　醫最想看到這重開

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面