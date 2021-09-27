三合院腐屍「烤肉竹籤」驚見血跡反應　屋主衣褲指甲縫「鳴冤」

記者李忠憲／台中報導

檢警調查大甲區邱姓男子死亡案，原來李姓屋主與邱男是酒友，邱男常到他家喝酒，卻已失蹤2月，找到時已變成屍體。雖然李男否認避重就輕，檢警抽絲剝繭，發現邱男背部有多處細微傷口，李男衣物與指甲、剪刀等處都驗出邱男血跡與DNA，認定他涉嫌殺人，26日向法院聲押禁見獲准，預計明日進行解剖。

▲大甲發生離奇命案，現場地上大灘血跡。（圖／民眾提供）

檢警表示，25日當天獲報到場，發現倒臥的邱姓男子已明顯死亡，出現屍斑並有腐臭味，研判死亡應有2、3天。警方現場採證發現，死者身上沒有明顯傷口，66歲無業的屋主李姓男子當時人在屋內，一開始還否認跟死者認識，後來雖改口證實是他朋友，但拒絕接受調查。

警方訪查死者姊姊得知，發現李男常約邱男到那邊喝酒，在7月中旬離家後就不知去向，已通報失蹤人口，認為案情不單純。檢警相驗後，發現死者背部有多處非常細微傷口，在李男家蒐集跡證中，李男的衣服、褲子與指甲都驗出邱男DNA，屋內查扣剪刀與烤肉用竹籤也都有李男血跡及DNA。

李男卻對案情避重就輕，檢警懷疑他殺人，警詢後移送台中地檢署複訊後，認為他涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見，昨日深夜獲准。

據了解，李姓屋主所住的三合院，分住多戶，加上李男屋內雜亂，長期飄臭味，鄰居已習以為常，可能因此才會沒有及時發現。

台中地檢署表示，全案疑點重重，預計明天進行解剖，釐清邱男死因。

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