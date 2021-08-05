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Giving More！「台灣愛丁頓寰盛」為台灣注入暖心力量

▲▼愛丁頓寰盛,暖心,公益,非營利機構,慈善。（圖／台灣愛丁頓提供）

▲「2020年慈善運動月」，依員工累積的運動里程數及步數，捐款雙倍金額予社團法人台灣視障協會-愛幸福庇護工場。

圖、文／台灣愛丁頓提供

新冠疫情對社福及非營利機構造成莫大衝擊，募款金額創新低紀錄。然而，來自蘇格蘭以麥卡倫等品牌聞名的台灣愛丁頓，不因疫情停歇對公益的實踐，號召員工提供生活必需品、防疫物資，糧食補給品等，為財團法人中華民國身障關懷協會募集慈善物資，也策劃二手傢俱義賣將收入捐予中華基督教救助協會-1919陪讀計畫，力挺弱勢朋友渡過疫情；2020年4月迄今為止，台灣愛丁頓寰盛洋酒公司在台灣的慈善捐助金額就高達510萬元。

公益慈善是愛丁頓集團的企業DNA。自1961年成立以來，愛丁頓集團在蘇格蘭透過家族企業的成功，不斷擴大對慈善機構的支持，也積極將「Giving More」的精神實踐台灣各地及世界各國，從環境永續、動物救援、偏鄉兒童教育至社會弱勢者，都是台灣愛丁頓持續關注的對象。10年來，每年固定捐款450萬元支持慈善機構，迄今已捐助近100個慈善團體、累計捐款金額超過新台幣4千萬元。

▲▼愛丁頓寰盛,暖心,公益,非營利機構,慈善。（圖／台灣愛丁頓提供）

▲愛丁頓員工攜手財團法人臺北市小愉兒社會福利基金會-熊米屋烘焙坊，一起包月餅，共度中秋佳節。

愛丁頓北亞區董事總經理白德巍(David Pattison)說：「愛丁頓集團享有獨特且純粹的企業文化，鼓勵每位愛丁頓人回饋社會，Giving More！我們相信，愛不分領域，越是微小偏遠的角落，越需要我們努力付出溫暖和關懷。」台灣愛丁頓慈善委員會由9位來自不同部門的同仁組成，藉由委員會直接與慈善單位接觸，並依受助團體的財報，評估急需協助的對象，確保每一分資源都用在對的地方。

台灣愛丁頓也於每年11月舉辦慈善運動月，讓員工透過運動募款做公益，公司會依員工累積的運動里程數及步數，捐款雙倍金額給指定的受助團體。不僅如此，更提供每位員工志工服務假，鼓勵員工在週間參與慈善服務或在假日時走入山林偏鄉服務，以行動關懷社會。

▲▼愛丁頓寰盛,暖心,公益,非營利機構,慈善。（圖／台灣愛丁頓提供）

▲「裸雀小金豬，把愛捐出去」活動，將所得募款捐贈予財團法人兒童肝膽疾病防治基金會。

台灣愛丁頓財務部同仁林鈺樺(Lica Lin)與行銷部同仁魏以程(Kevin Wei)分享：「慈善活動對我們意義重大，除了提升自身心靈，凝聚向心力，志工服務也成為大家假日的日常，所有志工時數還可以跟公司申請兌換成捐款，由公司統一捐給慈善單位。」2020年，台灣愛丁頓員工共申請77天志工服務假，捐款金額達2,201,650元。」慈善委員許皓琳(Alan Hsu)也指出，近期同仁們自主發起為兒童肝膽疾病防治基金會募款及花蓮秀林小太陽學堂『捐米募款』活動，在公司內獲得非常大的迴響，這正是體現Giving More精神與理念的最佳範例，也讓台灣愛丁頓對台灣的關懷不斷延續，疫起加油打氣。

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