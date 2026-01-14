X平台全球大當機　數萬用戶無法登入

▲社群平台X。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉國吏／綜合報導

全球社群平台X昨晚遭遇大規模當機，根據網路中斷追蹤網站Downdetector.com統計，數以萬計用戶無法登入，所幸目前情況已趨緩。這波當機高峰出現在美東時間上午9點（台灣時間晚上10點），問題回報數量在美國衝上2萬8千多件，隨後逐步回落。

根據英國路透社（Reuters）報導，Downdetector.com指出，這次X平台的異常狀況發生在美東時間上午9點（台灣時間晚上10點）左右。當時，美國地區的問題回報迅速攀升，最高時有超過2萬8300人反映狀況，接著逐漸減少，只剩下約700件。

在英國，回報數也從高峰的8000多件大幅下降到約130件，加拿大則從3200多件逐步回落。Downdetector.com是透過整合多方數據來源，來即時追蹤網路服務的異常情形。

至於當機原因，X公司尚未針對路透社（Reuters）的置評請求做出回應。需要注意的是，網站顯示的回報數來自用戶主動填報，實際受影響人數可能與統計略有出入。2025年11月時，網路服務商Cloudflare曾因安全設定出錯，導致X平台一度無法正常使用，幾天後又出現一波大規模中斷，讓美國成千上萬名用戶短暫無法登入。