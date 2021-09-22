西班牙火山爆發！滾燙熔岩「吞噬泳池」震撼影片曝　180民宅全毀

記者張寧倢／綜合外電報導

西班牙加納利群島的拉帕馬島（La Palma）於當地時間19日下午3時發生火山爆發，大量岩漿從山頂噴湧而出蔓延至民宅街道，附近6000居民緊急撤離後，遺留下的建築物、大片農田與基礎設施全數遭到熔岩「恐怖吞噬」。

根據《紐約郵報》、《每日星報》報導，拉帕馬島南部的老峰火山（Cumbre Vieja）自1971年來首次爆發，截至21日已造成至少183幢房屋被毀、超過6000人緊急撤離家園，所幸岩漿流速已從前一日上午的每小時前進700公尺降至300公尺。當地管理機構負責人表示，隨著岩漿推進，被摧毀的建築物總數可能再增加2到3倍。

▲西班牙加納利群島的拉帕馬島（La Palma）火山爆發，熔岩吞沒游泳池。（圖／翻攝YouTube／Guardian News）

據悉，全島約8.5萬居民目前為止都未傳出死傷報告，但是主要重植香蕉的大片農田已經被毀。災區現場影片可見，滾燙的黑紅色火山熔岩從山坡滑下，行進途中遭遇一座度假villa泳池和一座蓄水池，池水碰到極高溫的岩漿瞬間蒸發，濃濃白色水蒸氣衝上天際，畫面驚心動魄。另一段影片更可以看見，幾名消防員站在道路中央，眼前卻是巨大的熔岩流朝他們湧來，相當危險。

A volcanic eruption on La Palma has sent lava oozing through the streets of populated areas, setting fire to homes and destroying property. Around 10,000 people are being evacuated from the island.



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據西班牙《國家報》（El País）報導，熔岩平均高約6公尺，原本預計於昨晚8時到達海面，但速度已經減慢，上次1971年老峰火山噴發時曾持續24天，目前尚不清楚這次噴發會持續多久，也不確定熔岩最終是否會流抵海洋。西班牙海洋研究所科學家正在前往該島進行研究，但據估計，火山噴發造成每天有7977到1萬665噸的二氧化硫排放置大氣中。

報導指出，居民越來越擔心水資源的可用性，但基本服務、電信訊號與電力供應21日都正常運行中，國王費利佩六世（King Felipe VI）預計於23日訪問災區。

The lava with its high temperatures destroys the houses and streets in the area in La Palma of Canary Islands in Spain. pic.twitter.com/DpqU86txDr — Sanjeev Choudhury (@intenceroselove) September 19, 2021

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