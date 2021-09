西班牙火山爆發！滾燙熔岩「吞噬泳池」震撼影片曝　180民宅全毀

記者張寧倢/綜合外電報導

西班牙加納利群島的拉帕馬島(La Palma)於當地時間19日下午3時發生火山爆發,大量岩漿從山頂噴湧而出蔓延至民宅街道,附近6000居民緊急撤離後,遺留下的建築物、大片農田與基礎設施全數遭到熔岩「恐怖吞噬」。

根據《紐約郵報》、《每日星報》報導,拉帕馬島南部的老峰火山(Cumbre Vieja)自1971年來首次爆發,截至21日已造成至少183幢房屋被毀、超過6000人緊急撤離家園,所幸岩漿流速已從前一日上午的每小時前進700公尺降至300公尺。當地管理機構負責人表示,隨著岩漿推進,被摧毀的建築物總數可能再增加2到3倍。

▲西班牙加納利群島的拉帕馬島(La Palma)火山爆發,熔岩吞沒游泳池。(圖/翻攝YouTube/Guardian News)

據悉,全島約8.5萬居民目前為止都未傳出死傷報告,但是主要重植香蕉的大片農田已經被毀。災區現場影片可見,滾燙的黑紅色火山熔岩從山坡滑下,行進途中遭遇一座度假villa泳池和一座蓄水池,池水碰到極高溫的岩漿瞬間蒸發,濃濃白色水蒸氣衝上天際,畫面驚心動魄。另一段影片更可以看見,幾名消防員站在道路中央,眼前卻是巨大的熔岩流朝他們湧來,相當危險。

A volcanic eruption on La Palma has sent lava oozing through the streets of populated areas, setting fire to homes and destroying property. Around 10,000 people are being evacuated from the island.



Read more: https://t.co/wgad4iv3eE pic.twitter.com/9QuPIqi99j