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西班牙火山爆發！滾燙熔岩「吞噬泳池」震撼影片曝　180民宅全毀

記者張寧倢／綜合外電報導

西班牙加納利群島的拉帕馬島（La Palma）於當地時間19日下午3時發生火山爆發，大量岩漿從山頂噴湧而出蔓延至民宅街道，附近6000居民緊急撤離後，遺留下的建築物、大片農田與基礎設施全數遭到熔岩「恐怖吞噬」。

根據《紐約郵報》、《每日星報》報導，拉帕馬島南部的老峰火山（Cumbre Vieja）自1971年來首次爆發，截至21日已造成至少183幢房屋被毀、超過6000人緊急撤離家園，所幸岩漿流速已從前一日上午的每小時前進700公尺降至300公尺。當地管理機構負責人表示，隨著岩漿推進，被摧毀的建築物總數可能再增加2到3倍。

▲▼西班牙加納利群島的拉帕馬島（La Palma）火山爆發，熔岩吞沒游泳池。（圖／翻攝YouTube／Guardian News）

▲西班牙加納利群島的拉帕馬島（La Palma）火山爆發，熔岩吞沒游泳池。（圖／翻攝YouTube／Guardian News）

據悉，全島約8.5萬居民目前為止都未傳出死傷報告，但是主要重植香蕉的大片農田已經被毀。災區現場影片可見，滾燙的黑紅色火山熔岩從山坡滑下，行進途中遭遇一座度假villa泳池和一座蓄水池，池水碰到極高溫的岩漿瞬間蒸發，濃濃白色水蒸氣衝上天際，畫面驚心動魄。另一段影片更可以看見，幾名消防員站在道路中央，眼前卻是巨大的熔岩流朝他們湧來，相當危險。

據西班牙《國家報》（El País）報導，熔岩平均高約6公尺，原本預計於昨晚8時到達海面，但速度已經減慢，上次1971年老峰火山噴發時曾持續24天，目前尚不清楚這次噴發會持續多久，也不確定熔岩最終是否會流抵海洋。西班牙海洋研究所科學家正在前往該島進行研究，但據估計，火山噴發造成每天有7977到1萬665噸的二氧化硫排放置大氣中。

報導指出，居民越來越擔心水資源的可用性，但基本服務、電信訊號與電力供應21日都正常運行中，國王費利佩六世（King Felipe VI）預計於23日訪問災區。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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