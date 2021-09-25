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西班牙老峰火山又一噴口爆發大量熔岩　厚重火山灰下消防隊急撤

▲▼老峰火山噴發大量熔岩，天空被染成橘紅色，大量煙塵竄上天際。（圖／路透）

▲老峰火山噴發大量熔岩，天空被染成橘紅色，大量煙塵竄上天際。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

西班牙加那利群島（Canary Islands）一座火山日前噴發，24日在火山側面又出現新的噴發口，導致天空出現巨大煙塵，讓當地政府趕緊再撤離三個城鎮、取消航班，原本負責清理工作的消防隊員也暫停行動。

據《路透社》（Reuters）報導，位於拉帕馬島南部的老峰火山（Cumbre Vieja）週五下午又再度噴發，一名目擊者看見火山頂部有巨大的灰色雲團翻滾著，這是自週日噴發以來最大的一次。特內里費島消防局（Tenerife fire service）在推特上寫道，「火山正處於新的噴發階段，消防員今天將不會再行動」，宣布消防隊員將暫停一切清理行動。

當局週五下午再次疏散當地三個城鎮的人民，除此之外，還有動物也被撤離，西班牙國民警衛隊在推特上發布一段影片，影片顯示隊員一手將民眾飼養的山羊抱起，要將牠們遷移到安全的地方。

老峰火山自從19日噴發以來，已經噴出數千噸熔岩，摧毀了數百棟房屋，並迫使數千人撤離家園，所幸目前為止沒有任何人員傷亡，但是島上佔其經濟15%的香蕉可能付之一炬，同時可能危及數千份工作。

加那利群島的航空公司Binter週五表示，由於幾個小時以來，火山灰雲越來越嚴重，已取消所有飛往拉帕馬島的航班，暫時無法確定復航時間；另外伊比利亞航空公司（ICAG.L）取消了當天唯一的航班；而另一家當地航空公司Canaryfly也已暫停營運。

加那利火山研究所週四曾表示，有毒氣體和火山灰雲已蔓延超過4公里；西班牙國家氣象局則表示，這些煙塵已朝東北方向開始飄移，正往地中海與西班牙大陸的方向移動。

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