西班牙奇蹟之屋！火山爆發災區全毀　「這棟例外」震撼對比曝光

▲這棟小屋現在被封為「奇蹟之屋」（miracle home）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙加納利群島拉帕馬島（La Palma）19日發生火山爆發，造成至少200多棟建築物毀損，約有6000人緊急疏散。如今寬600公尺的「熔岩河」仍在持續前進中，不過依據外媒捕捉到的畫面，當地一棟小屋屹立不倒，與周遭燒焦的黑色景觀形成強烈對比，被稱為「奇蹟之屋」。

綜合BBC、美聯社報導，這棟房子位於埃爾帕拉伊索（El Paraíso），當地半數以上的房屋及學校全都遭殃，現已知這棟「奇蹟之屋」的屋主為一對不在島上的退休丹麥夫妻。

房屋建造者蒙尼肯丹（Ada Monnikendam）透露，這對夫妻之所以選擇拉帕馬島，就是因為當地的火山地貌，但當2人得知房屋仍屹立不倒時，都鬆了一口氣，「我告訴他們心愛的房子完好無損的時候，我們都瘋狂地哭泣。」

▲西班牙加納利群島的拉帕馬島火山爆發，熔岩吞沒游泳池。（圖／翻攝YouTube／Guardian News）

老峰火山（Cumbre Vieja）19日噴發後，熔岩20日以每小時700公尺的速度移動，到了22日，一條寬600公尺的巨大熔岩河流速降至每小時4公尺，期間吞沒村莊民宅。只不過，隨著熔岩河推進速度明顯放緩，外界也開始擔憂，熔岩可能接下來數日進一步擴散，造成更多破壞。

加納利群島國家地理研究所所長布蘭科（Maria Jose Blanco）表示，當地地震活動現在已經變少，但熔岩仍持續流出，隨著速度放緩，厚度增加，現已覆蓋約166公頃土地。

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