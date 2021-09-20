　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

▲▼西班牙加那利群島拉帕馬島（La Palma）一座火山19日爆發。（圖／路透）

▲ 大量熔岩噴向高空。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙加那利群島拉帕馬島（La Palma）一座火山19日爆發，高溫熔岩噴向空中，流入河流，侵襲島嶼南部老峰國家公園（Cumbre Vieja national park）內二個村莊的房屋，多達5000人被迫逃離家園。

《路透社》報導，加那利群島政府說明，這座火山位於人煙稀少的卡貝薩德瓦卡（Cabeza de Vaca）地區一處樹木繁茂的山坡，於當地時間下午3時15分（台灣時間19日晚間10時15分）爆發。此前，當局已經預防性撤離附近村莊的老弱者及家畜。

爆發2小時後，熔岩沿著山坡緩緩流下。市政當局下令，疏散包括埃爾帕索（El Paso）、洛斯利亞諾斯德亞里達內（Los Llanos de Aridane）在內的4座村莊居民。

夜深後的畫面可見，熔岩噴向數百公尺高空，至少3道熾熱的橘紅色熔岩流從山上傾瀉而下，入侵樹林與農田，到達地勢較低的地面後逐漸蔓延開來。一道寬達數十公尺、長達數百公尺的熔岩流穿過一條道路，開始吞沒埃爾帕索的民宅。

55歲居民富恩特斯（Isabel Fuentes）表示，「今天火山爆發時，我很害怕。這對媒體記者來說很壯觀，對我們來說卻是場悲劇，我想熔岩已經流到一些親戚的房子。上次噴發時（1971年）我才5歲，你永遠無法從火山爆發中走出」，為了安全起見，她19日已經搬到另一棟房子。

▲▼西班牙加那利群島拉帕馬島（La Palma）一座火山19日爆發。（圖／路透）

▲▼ 民眾在遠方拍下火山噴發的畫面。（圖／路透）

▲▼西班牙加那利群島拉帕馬島（La Palma）一座火山19日爆發。（圖／路透）

加那利群島自治政府主席托雷斯（Ángel Víctor Torres）19日晚間在記者會上表示，已有5000人被疏散，目前尚無傳出傷亡，「我們無法預見是否需要撤離其他民眾。熔岩正向海岸移動，將造成龐大的破壞。根據專家說法，熔岩約有1700萬到2000萬立方公尺。」西班牙首相桑傑士（Pedro Sánchez）也於當晚抵達拉帕馬島，與自治政府商討如何控制災情。

老峰為加那利群島最為活躍的火山區之一，一周內發生2.2萬次地震，因此拉帕馬島一直處於高度警戒狀態，上一次大規模噴發是在1971年，當時一名男子在熔岩流附近拍照時不幸身亡。針對19日的爆發，西班牙地理研究所火山學博士梅雷里德斯（Stavros Meletlidis）說明，山坡上被撕開5個洞，目前不確定噴發會持續多久。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
開啟iPhone這功能秒變「抓姦神器」　教學影片曝
戴資穎萌照曝！「露肚中空裝＋妹妹頭」超清新
出遊照被轟爆！潔哥「脫罩餵奶」反擊：林北包房
燒肉店員狂問「要不要換網」？　背後暗黑內幕曝：不懂就尷尬
燒錯遺體！孝子再見爸爸已成灰　殯葬管理所回應了
快訊／首批客製標籤BNT即將起飛！　鴻海回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

金正恩「處女歡樂組」超慘！嫩妹如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮

「法國早知道原因」澳總理捍衛潛艦交易取消決定：國家利益擺第一

殘臂少年打造「樂高義肢」！17歲獲金氏紀錄認證　為8歲童裝上雙手

她揭祕iPhone開啟1功能　AirPods秒變「抓姦神器」教學影片曝光

美國有錢人流行驗疫苗抗體　專家揭「2大風險」：恐淪防疫破口

北韓18歲女兵淪洩慾玩具！慘遭長官性侵2年　懷孕竟被拉去密醫墮胎

澳洲潛艦合約爭議延燒　法國防長取消會見英國國防大臣

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

高瀚宇模仿言承旭「淡定語氣」超傳神！　陳小春也中槍...「謎之表達能力」滿頭問號XD

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

呂雪鳳得知龍劭華死訊「痛到沒辦法講話」　王凱新人時收他暖心鼓勵「沒關係，龍哥在」

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

金正恩「處女歡樂組」超慘！嫩妹如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮

「法國早知道原因」澳總理捍衛潛艦交易取消決定：國家利益擺第一

殘臂少年打造「樂高義肢」！17歲獲金氏紀錄認證　為8歲童裝上雙手

她揭祕iPhone開啟1功能　AirPods秒變「抓姦神器」教學影片曝光

美國有錢人流行驗疫苗抗體　專家揭「2大風險」：恐淪防疫破口

北韓18歲女兵淪洩慾玩具！慘遭長官性侵2年　懷孕竟被拉去密醫墮胎

澳洲潛艦合約爭議延燒　法國防長取消會見英國國防大臣

24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

「9句成語」點破中國禁台灣釋迦　呂秋遠：你們才有bugs！

疫情致精神病友中秋無法與團圓　埔榮團隊指導手作鳳梨酥相伴

港股重挫千點跌超4%！房地產類股狂殺「傳北京要求解決樓荒」

回歸前奏？T.O.P罕見公開全身自拍...往上一看「頭髮換顏色了」

高雄深夜爆2派人馬鬥毆！警發布「半套新聞稿」　消失的真相曝

T3BA中秋連假持續熱戰　蘇文儒、劉希曄領軍奪冠獲MVP

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

農委會要向WTO提爭端解決　王定宇：彰顯台灣中國互不隸屬

中秋連假買燒烤攤！高雄妹怒「老闆竟收1600」　真相傻眼了

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

地鐵驚見「肚兜辣妹坐人肉椅」　照片曝光釣出本尊

小六童領補助帳戶多34億！家長查款看傻

北韓18歲女兵遭長官性侵2年　懷孕被拉去密醫墮胎

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

63隻企鵝突然暴斃　疑遭蜜蜂圍攻

IS新娘後悔了　名嘴一句話酸爆

東奧鮮肉好手全裸電愛！手淫照遭釣出

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

中國禁台灣釋迦蓮霧　日網嗨：請出口給我們

點蠟燭洗泡泡浴　4歲童燒成火球

美澳造艦激怒法國　拜登自傷團結努力

拜登邀馬克宏通話　談澳洲潛艦爭議

韓疫苗副作用3天1.2萬件！這牌累計死亡最多

奪冠爽到手臂脫臼！他狂喜慶祝突倒地

更多熱門

相關新聞

小賈索想家　湖人尋求外線防守者

小賈索想家　湖人尋求外線防守者

曾幫助暴龍贏得隊史首冠，上季轉戰湖人的資深中鋒小賈索(Marc Gasol)，11日被送回前東家灰熊，非常想念家人的他，接下來可能會與曼菲斯協議買斷，回到西班牙打球，這也意味著他12年NBA生涯恐畫下句點。空出1個空位的湖人，則將尋求補進一名外線防守者，來提升板凳深度。

湖人送小賈索回灰熊　他可能返鄉

湖人送小賈索回灰熊　他可能返鄉

盧比歐曝被交易到騎士「第一反應」

盧比歐曝被交易到騎士「第一反應」

10個月被交易3次！盧比歐：有點累

10個月被交易3次！盧比歐：有點累

美國正是從被拋棄中誕生的

美國正是從被拋棄中誕生的

關鍵字：

西班牙加那利群島拉帕馬島火山爆發

讀者迴響

熱門新聞

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

金剛雞翅「一支40」被嫌貴　本尊高EQ親解答

愛莉莎莎鬆口「現在微單身」！　網瘋猜是「他」

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面