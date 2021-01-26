日日餐餐麥卡倫　飲食生活作家葉怡蘭力薦：麥卡倫雙雪莉桶12/15/18年

▲春節在即，想為吃慣了的家常年菜增添不一樣的風味？將西方的餐酒模式移植到家裡的台式餐桌上，或許是個不錯選擇。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

餐酒，初聞時它隸屬於西方料理界的飲食模式，隨著餐酒館近年在台遍地開花蔚為風潮，也就代表有愈來愈多人懂得領略美酒珍饌碰撞出的美好，然而「餐酒」的餐就只能是歐陸菜系、酒也只能是葡萄酒嗎？其實不然！近來就有不少酒饕紛紛「以身試法」，發現無論是搭配日料、家常台灣菜，甚至是農曆春節擺滿餐桌的各式年菜，佐以台灣人嗜飲的威士忌，一樣能藉由豐富的酒感，勾勒出料理更細緻優雅或奔放滿溢的風味。常年鑽研美食、享受旅遊，同時也是蘇格蘭威士忌雙耳小酒杯執持者（The Keeper of The Quaich）的飲食生活作家葉怡蘭，便是將「餐酒」身體力行在日常間的品酩行家之一。

▲鑽研美食美酒多年的葉怡蘭，幾乎日日都在家中以威士忌佐餐，為日常飲食增添多元層次。

然而威士忌之所以迷人，就在於酒廠所在地的水質風土與勾兌過桶，皆有各自的精湛表現。以過桶威士忌來說，口感清雅的波本、芳香馥郁的雪莉和成熟泥煤的波特桶，酒饕各有所好，然而就連國際間各大威士忌酒廠都知道，多年以來台灣人偏愛的酒款，其實都以雪莉桶獨佔榜首。熟悉西式、台式截然不同的飲食體驗，葉怡蘭曾云在台式餐桌宴席上，「從第一道菜到最後一道菜，最適合以雪莉桶威士忌打通關！」有別於西式料理從淡雅到濃郁口感的上菜模式，也有別於位在光譜兩端偏清爽的波本與厚重的波特，隨興而至、風味奔放的台灣菜，在葉怡蘭眼中，正適合以濃淡宜人、優雅飽滿的雪莉桶，迸發出更寬廣的美味表現。

▲相較於紅酒，酒感風味與台灣菜滋味特質相近的威士忌其實更適合搭餐，麥卡倫雙雪莉桶12/15/18年更是葉怡蘭時常欽點的佐餐選擇。

近來葉怡蘭也沉醉於，以麥卡倫詮釋木桶工藝的最新力作「麥卡倫雙雪莉桶系列」搭配各式日常菜餚。以歐洲紅橡木、美國白橡木2種雪莉桶諧和勾兌的威士忌，也分別祭出12年、15年、18年不同年份，一一將芳香甜美、均衡優雅、圓潤飽滿的酒感通數囊括，也讓葉怡蘭極讚與調味豐富的菜色「幾乎百搭合和」。仔細想想，過年的餐桌即使菜色繁複，也可以大致分出清爽拌炒、鮮美海味與醬香大肉等類別，然而如何將這3款不同年份的雪莉桶威士忌與年菜風味連結，才能將酒感與美味發揮到最大值？

麥卡倫雙雪莉桶12年 x 清爽白灼

12年的酒感清甜輕盈，細藏其中的香草卡士達醬香、太妃糖蘋果甜香，隨著酒液入喉縈繞口腔，相當耐飲，也是不少酒友的入門經典之選。12年明亮清雅的口感，在葉怡蘭的眼中，特別適合搭配涼拌、蔬菜等清爽菜餚，甚至強調食材鮮美、不多加調味的白灼料理如白斬雞，都很適合以12年賦予它們更鮮甜爽口的料理特性，並同步凸顯12年木質、香料的悠然尾韻。

▲12年的輕盈酒感適合清爽蔬食或簡單白灼的料理。

麥卡倫雙雪莉桶15年 x 鮮美海味

品飲完新鮮輕柔的12年，循序漸進來到15年，初入喉的酒感雖偏重，細飲起來卻顯得相當均衡優雅，由於果乾、柑橘與蜂蜜的甜美氣息更被凸顯，搭佐味道同樣豐富濃郁的海鮮料理，或是酥炸肉品、高湯菜式等菜餚，都能讓酒體溫潤的質地與食材的鮮甜相互勾勒提引，不僅僅是相得益彰，更是迸發出彼此最極致的風味。除此之外，葉怡蘭也認為麵食與酒體中的麥芽氣息頗有共鳴，因此推薦餐食還可搭配一些麵食脆餅，讓偏愛不同食材料理的親朋好友，都能吃出台灣菜更別緻精湛的風味。

▲均衡的15年與鮮甜海味、酥炸烤物或淡香麵食搭配，皆能烘托出彼此的極致美味。

麥卡倫雙雪莉桶18年 x 醬香大肉

最後來到酒體甜香辛香更為圓潤強烈的18年，手中的筷子此時也正好要朝滷得透亮油嫩的滷煮蹄膀、牛肉、東坡肉等醬香料理前進，濃醇飽滿的酒感與味濃鹹甘的肉品，正是絕妙搭配。甫入口的18年，經多年熟成的酒液，讓馥郁果乾、柑橘、太妃糖、巧克力、生薑以及肉豆蔻香瞬間盈滿口鼻，有甜有辛的體驗，就有如台灣菜以醬油、糖及各式辛香料滷煮的香氣撲鼻料理。兩者各以相當具有分量及厚度的口感與調味，在舌尖味蕾上交會融合，特屬於雪莉桶的飽滿芳香，除了與滋味甘醇的台灣菜和聲鳴唱，更要為滿桌的年菜家宴，注入更活潑豐郁的層次。

▲豐厚飽滿的18年與肥香腴美的滷煮肉品碰撞在一起，不僅不膩口，反更能交疊出細緻口感。

跟著飲食生活作家葉怡蘭奔放也優緩的餐酒腳步，是否讓人看著看著也不自覺地咂嘴，私心也想依循這樣的步伐，開啟日常餐酒的新篇章？盡信書不如無書，看遍再多行家的品飲佐餐心得，還不如自己認真吃喝一回！即使每年的年夜飯差異不大，今年多準備好「麥卡倫雙雪莉桶系列12/15/18年」，跟著美食家考研多年的識酒功夫，所力薦的搭配心法，吃出專屬於自己的餐酒心得。