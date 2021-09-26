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全台首間「幾米主題超商」！10月夢幻登場　還有限定口罩、雨傘

▲▼萊爾富聯名幾米。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富聯名幾米推出6款限量商品。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

幾米粉絲一定要去！萊爾富將於10月起陸續在全台打造「幾米主題店」，即日起還要開賣幾米限定口罩、雨傘等獨家聯名商品，粉絲們絕對不能錯過；7-11則是開賣「玩具總動員無線藍牙耳機」以及「蠟筆小新限量周邊」，耳機是三眼怪、熊抱哥設計超可愛，蠟筆小新周邊則有超療癒滿版口罩。

萊爾富自10月起於全台陸續打造「幾米獨家主題店」，門市將以各種幾米繪本為設計，店內櫥窗不僅佈滿幾米繪本的療癒視覺，也有幾米主題設計的商品陳列架及造型燈箱，萊爾富也預告，首間主題店為台南南新店，店內視覺以《頭碰頭說說話》為主題，希望透過幾米這些插畫，能夠舒緩民眾防疫之下的緊張心情。

▲▼萊爾富聯名幾米。（圖／萊爾富提供）

▲幾米特別款口罩有4款設計。

另外，萊爾富也攜手幾米推出6款獨家聯名商品，包含萊潔醫療防護口罩-幾米特別款、幾米繪本限定杯、直骨自動傘、三折自動開收傘、幾米海洋深層水、幾米收納式環保袋（10/6起限定推出），以上商品皆販售至11/2止，幾米粉絲可要把握機會了。

7-11即日起開放ibon機台預購最新2款「玩具總動員真無線藍牙耳機」，超可愛的三眼怪穿上宇宙航員太空裝，圓滾滾的造型放在包包裡療癒到不行，打開後就是藍綠配色的無線耳機，另一款為熊抱哥造型，桃紅色造型超吸睛，打開後是淺粉色耳機，讓聽音樂的心情變得更好，玩具總動員的粉絲一定要收。

▲▼蠟筆小新、玩具總動員限量周邊 。（圖／7-11提供）

▲三眼怪、熊抱哥無線藍牙耳機超萌。（圖／7-11提供，下同）

▲▼蠟筆小新、玩具總動員限量周邊 。（圖／7-11提供）

▲最新4款蠟筆小新口罩，隨盒還送口罩收納套 。

同樣也是ibon機台預購的還有3款蠟筆小新限量周邊，首推辦公室、客廳必備好物「蠟筆小新親膚薄毯」，5款滿版設計超Q；「蠟筆小新冷飲杯」以水果為主題設計，重複使用超環保；「蠟筆小新側背包」則一次設計睡衣、小白、恐龍、大頭4種款式，雙面造型正反背都可愛。

另外，7-11 OPEN POINT APP也搶先開放會員預購「蠟筆小新醫療口罩」，分為鱷魚衫、檸檬、睡衣和動感4款設計，每盒含25入口罩與1個口罩收納套。

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