掌上型果汁機、摺疊扇太Q！超商最新卡娜赫拉集點送　還有限量福袋

▲生活必備隨身折疊風扇和掌上型果汁機，隨時隨地都能喝一杯新鮮果汁。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

卡娜赫拉迷看過來！7-11即日起推出最新卡娜赫拉集點送活動，超Q掌上型果汁機、隨身折疊風扇一定要收，另外還有限量OPEN!卡娜赫拉福袋，除了內有零食飲料組合之外，還有機會獲得50萬OPEN POINT點數。全家則是和三麗鷗、霹靂布袋戲合作，打造一系列居家用品，如杯墊、地墊以及防疫必備的造型酒精噴瓶。

卡娜赫拉的小動物世界萌集點送由日本作者特別為7-11繪製全新素材，以環遊世界為概念，讓粉紅兔兔及P助搭乘熱氣球飛往日本、英國、墨西哥等世界各國。首波推出「背提兩用托特包」、「304不鏽鋼餐具組」、「吸水大浴巾」等生活小物，怕熱的人一定要收「隨身折疊風扇」，三段風速切換超好用。

▲還有超可愛的雨傘和充氣墊。



第二波將在8/11登場，推出「摺疊矽膠保鮮盒」可微波加熱十分方便，同步下午15:00起推出「掌上型果汁機」，提把設計好攜帶，簡單易清洗，隨時隨地都能喝一杯新鮮果汁。

▲OPEN!卡娜赫拉福袋內容物十分豐富。



▲趴趴造型的巨大娃娃超療癒。



為歡慶OPEN小將16歲生日，7-11即日起推出「OPEN!卡娜赫拉福袋」，福袋造型為OPEN!家族X kanahei限定後背束口袋，內附B5夾鏈袋1入及品牌優惠券及零食飲料商品組合，更有機會將50萬點的OPEN POINT點數帶回家；不僅如此，7-11還同步推出70cm巨型大娃娃，共有OPEN小將、LOCK小醬、PLEASE美眉、小桃以及小竹輪共5款造型，趴姿造型超療癒。

全家則是找來三麗鷗與霹靂布袋戲跨界合作，打造一系列居家實用商品，像是超速吸軟地墊、水珠不落杯墊、金雞獨立瑜珈墊等，還有夏天吹冷氣適合蓋的雙仙雙面薄被，同時也推出防疫必備的造型酒精噴瓶，三麗鷗迷絕對不能錯過。

▲三麗鷗、霹靂布袋戲造型酒精噴瓶。（圖／全家提供，下同）



▲上班族一定要有的64G隨身碟。



另外，全家還加碼祭出三麗鷗、霹靂布袋戲聯名角色「擴香石」及「64G隨身碟」預購活動，前者可放於居家空間或車內，提升室內氣息及擺設質感，後者則可輕鬆將資料隨身攜帶，適合疫情期間需要居家、公司分流的上班族。