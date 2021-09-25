早午餐店恐怖火警！2樓驚見男焦屍　屋主驚：那裡沒住人啊

▲台南市永康區大灣路1餐飲店面下午傳出火警，濃煙很大消防局馬上出動各式車輛前往搶救，並升起雲梯車射水滅火，惟發現火場有1人無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區大灣路一處3樓連棟式建物，25日下午傳出火警，濃煙很大消防局馬上出動南門消防分隊等各式車輛17車36人前往搶救，並升起雲梯車射水滅火，消防人員全力搶救下，火勢歷時約50分鐘撲滅，發現有1人上半身焦黑身亡，火警造成緊鄰2棟房子受損，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心，於25日下午2時42分許據報，台南市永康區大灣路一處3樓連棟式建物冒煙，現場煙量滿大的，不確定哪一戶冒煙。119馬上出動南門等各式車輛17車36人前往搶救。

復興消防分隊車組首先到場，發現連棟1樓已經有火煙需要支援，現場1樓是作餐廳使用，馬上接駁水帶進行射水搶救，並升起雲梯車射水進行防護，防止火勢擴大釀災，消防人員也進入火場搜救，尚未發現有人受困。

在消防人員力搶救下，火勢於下午3時20分控制，3時27分撲滅，馬上進行殘火處理及排煙。初步勘查火場係早午餐輕食業，1、2樓共60平方公尺燒毀，隔鄰眼鏡行受創面積約20平方公尺，總共80平方公尺，惟在火場勘查時，發現有1人Ohca無生命跡象、上半身焦黑。

據了解，屋主向警消指出，2樓並沒有住人，但消防人員是依火場勘查sop進行2度搜救時，才發現該名75歲夏姓男子，疑受高溫及嗆傷，無生命跡象呈現死亡而未送醫。

據了解，死者夏姓男子係檢察官因案責付保護管束之人，為何會住在該處2樓？是承租該處或其他原因入住該處？目前將由永康分局警方傳喚屋主及店家深入調查釐清案情疑點，並通知死者家屬到場指認確認身分。此外，起火原因、財物損失目前由台南市消防局火調科調查起火原因，以進一步彙整檢送檢察官相驗偵辦中。