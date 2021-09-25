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台南第2場就博會吸引大批人潮應徵　黃偉哲：求職成功勞資雙贏

▲台南市勞工局舉辦第2場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，市長黃偉哲到場鼓勵各界人才踴躍應徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦第2場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，市長黃偉哲到場鼓勵各界人才踴躍應徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任以來積極招商引資，創造多元就業機會，勞工局25日於新市區三里聯合活動中心後方球場舉辦第2場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，市長黃偉哲到場鼓勵各界人才踴躍應徵。

徵才活動計有台積電、Garmin、聯華電子、萬國通路、全聯等93家企業共5329個職缺，並祝福求職者都能順利錄取合適工作，共同為台南經濟發展打拼。

▲台南市勞工局舉辦第2場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，市長黃偉哲到場鼓勵各界人才踴躍應徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，配合5、6月的畢業潮，南市府積極辦理第2場大型就業博覽會，台南優質的企業很多，勞工的就業條件與環境都很好，且勞工局會全力維護勞工權益，希望大家趕快來應徵工作，尤其受大家矚目的台積電、三井Outlet、Garmin、碳佐麻里等優質企業都提供許多職缺，現場防疫措施及求職協助都做得很好，有助提高就業媒合率，因此「台南好生活 台南呷頭路」一定要來。

市府透過舉辦第2場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，積極協助企業求才、市民求職，邀集科技、傳產、服務業等廠商參與，包括台積電、聯華電子、台灣國際航電Garmin、艾爾斯半導體、璨揚企業、萬國通路、全聯實業、碳佐麻里等93家企業徵才，提供5329個工作機會，其中薪資超過3萬元以上有2689個職缺，黃偉哲到場祝福每位求職者都能求職順利、就業成功，共創勞資雙贏。

▲台南市勞工局舉辦第2場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，市長黃偉哲到場鼓勵各界人才踴躍應徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「拼經濟」是市長黃偉哲首要的施政重點，為提升台南的城市競爭力，南市府積極建構友善投資環境，吸引優質企業投資，如國際知名GPS大廠Garmin、日系品牌三井Outlet等，更有誠品生活攜手碳佐麻里進駐南區投資開發，經統計今年1至8月，台南市新增210件投資案，吸引208億元投資額，創造400億元產值，吸引大批人潮帶動周邊經濟發展，並為台南創造就業機會，引進人才駐居台南，共創經濟榮景。

勞工局長王鑫基指出，市府積極協助市民就業，辦理多場徵才活動，為擴大服務效能，更舉行線上徵才，求職者可透過職訓就服中心遠距專區投遞履歷，而廠商如有用人需求，勞工局也會專人協助辦理徵才，今日因應三井Outlet即將在台南開幕，所提供的168個職缺即特別設置專區進行徵才。

▲台南市勞工局舉辦第2場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，市長黃偉哲到場鼓勵各界人才踴躍應徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次就業博覽會現場除提供履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢、求職顧健康等多項貼心服務，為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，勞工局抽出現場投遞3家以上履歷及現場錄取的求職者各1名，可幸運獲得藍芽音響，另還有馬克杯、環保筷組、環保防水提袋等求職兌換好康活動，鼓勵民眾踴躍應徵工作。

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