台南推動「囤房稅」草案有配套　不會使稅負增加轉嫁至房租上

▲台南市長黃偉哲指出，台南市政會議剛通過的「台南市房屋稅徵收率自治條例」草案，係為健全房市，引導資金有效運用而非投機炒作，且避免稅負轉嫁到房租。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

日前台南市政會議剛通過的「台南市房屋稅徵收率自治條例」草案，係為健全房市，引導資金有效運用而非投機炒作，並且為避免稅負轉嫁到房租，特別配合中央租屋政策，將透過房屋出租平台的出租房屋排除非自住房屋户數計算，房屋稅稅徵收率另訂為2％，解決轉嫁問題。

台南市政府財政稅務表示，本次修法為避免房東可能將增加稅負轉嫁給房客，同時鼓勵囤房者釋出房屋至租賃市場，該局配合中央「租賃住宅市場發展及管理條例」第17條規定，多屋族符合規定之租賃住宅於租賃期間，將房屋釋出予包租代管市場，其房屋排除南市「房屋稅徵收率自治條例」草案非自住房屋差別稅率2.4％至3.6％適用，也就是不計入非自住房屋户數，其符合房屋其房屋稅徵收率為2％單一稅率。

財稅局進一步說明，為使多屋族房屋有效釋出，避免課徵所謂「囤房稅」傷及無辜房客，財稅局審慎評估研擬配合租屋政策給與多屋族排除條款配套措施，成功大學經濟系王富美教授，也讚同台南市政府的配套措施，應能適度解決房屋稅「轉嫁」於租金的問題。

另外，政治大學財政系何怡澄教授指出，房價平抑問題要靠政府各部會多方政策多管齊下，肯定臺南市政府此次適時提出房屋稅徵收率自治條例修正案，透過這個修法案，同時結合中央的房地所得稅及金融貸款管制措施，希望能帶動台南市的不動產市場穩健發展而非走向投機炒作。