7旬翁新婚一個月「嗨到猝死」！子女辦完後事把繼母告上法院

▲老翁與外籍女子步入婚姻，結婚一個多月卻在床上猝死。（圖／翻攝pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名年逾7旬的老翁，到醫院就診時，碰上了年約40多歲的外籍女子，雙方日久生情，最後決定步入婚姻，沒想到結婚一個多月，卻意外在床上猝死，等到子女們辦後事時，才發現案情不對勁，氣得告上法院。

律師程立全在節目《震震有詞》分享，這名老翁到醫院就診時，意外碰上了40多歲的外籍女子，雙方聊得相當投機，還交換了聯絡方式。

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由於雙方配偶都已身故，老翁還特別請了孩子，幫忙拍攝傳達愛意的影片，日久生情之下，決定要結婚。而在結婚前，老翁還與女子簽了切結書，只要相伴一生，遺產就會全部留給女子。

▲子女後來才發現，父親與女子竟有簽切結書，要將財產贈與。（圖／翻攝自pixabay）



不料結婚一個多月，老翁竟在床上「馬上風」猝死，等到子女辦理後事，才知道父親與女子簽了切結書，決定告上法院，才發現女子竟然有3任前夫，名下有許多贈與的房子、財產。

檢察官感到不對勁，繼續調閱資料才發現，女子與另一名也是70多歲的老翁正在打官司，該名老翁將名下的財產、房屋都過戶給女子，卻沒有結婚。程立全表示，女子這種行為，又被稱做「粉紅收屍團」，女子的行為也被判定是詐欺，令人十分震驚，

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