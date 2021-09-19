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打完AZ秒結婚！25歲女曝「最暖副作用」幸福炸　網驚勸：別衝動

▲▼新冠疫苗接種。（示意圖非當事人／路透社）

▲新冠疫苗接種。（示意圖非當事人／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠疫苗近期大規模開放讓青年族群接種。而一名25歲女網友日前接種完AZ疫苗後，不出所料地迎來了頭痛、發高燒、甚至想吐等副作用；不過，她卻指出交往4年男友的一系列溫馨舉動，意外促使她決定要登記結婚。貼文曝光後，引起網友淚喊「哇靠這真的可以，可以原地結婚」、「疫情促進結婚率！」

有一名25歲女網友日前在Dcard發文指出，「星期六下午去打了AZ疫苗，一夜安穩的睡到星期日早上，還以為自己是沒有副作用的天選之人」，結果在施打後的第20小時，開始頭痛、發高燒、甚至想吐，躺在床上完全無法動彈，連翻身都覺得全身痠痛。

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▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲25歲女網友接種疫苗後，決定結婚了！（圖／翻攝Dcard）

女網友表示，自己和28歲的男友並沒有同居，而是分別居住在同一個縣市的南和北，車程大約40分鐘距離，「其實這幾天男友都非常忙碌，當天下午其實他正在開會，通常開完會需要整理很多資料，但當他知道我副作用很難受後，馬上帶著退熱貼、冰敷袋、普拿疼來找我，將我照料完後一手讓我當枕頭，一手繼續用筆電工作。」

期間女網友開始退燒並且全身大爆汗，不過女網友表示，每一次醒來都能看見他正在看著我，並開始詢問我現在感覺如何？還有沒有哪裡不舒服的時候，滿眼都是最真誠的關心，那個當下我開口告訴他，「下禮拜休假那天我們去登記結婚吧！」

女網友文末強調，「我們已經穩定交往4年了，並不是熱戀期一時衝動想婚，我在蠻久之前曾告訴他，我從沒有想過要結婚，對方也覺得自己還年輕，所以我們從沒有討論過結婚這件事，而他平常就是個不懂浪漫的直男跟超級工作狂，但是在那一個當下我突然有個想法：我想跟這一個人共度一輩子。」

▲▼喜訊曝光後，引起許多網友紛紛嗨喊恭喜。（圖／翻攝Dcard）

▲▼喜訊曝光後，引起許多網友紛紛嗨喊恭喜。（圖／翻攝Dcard）

▲喜訊曝光後，引起許多網友紛紛嗨喊恭喜。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛淚喊恭喜，「哇靠這真的可以，可以原地結婚」、「算是疫情促進結婚率嗎？恭喜你們」、「人總是會被一瞬間感動，這大概也是結婚的衝動吧？恭喜恭喜」、「我愛這個愛情故事❤️祝你們幸福」、「患難見真情」、「求婚就是一個衝動跟浪漫，一個災難或一個大病，特別感受到愛，然後就結婚了」。

別人的另一半總是不會讓人失望？也有部分女網友分享自己男友NG的行為，紛紛感嘆，「我男友在我打AZ最痛苦的時候跑去公司（自主）加班，回來還說我身體沒很燙啊，應該沒在燒，不知是身體不舒服還是怎麼的，我白眼都快翻不回來了」、「我打AZ的時候也是掛整天，打給男友他回我所以我想怎樣，還叫我去問他妹怎麼辦，然後跟朋友去聊天吃宵夜了」。

不過，也有不少網友認為原PO太衝動，「不舒服只是兩天，但結婚之後如果不舒服，可能會有一輩子的陰影，別衝動啊！」、「說真的。還要多觀察。說多觀察，不是AZ而已。只看一次的表現就結婚，不太夠」、「AZ副作用真的好恐怖，讓人直接埋進墳墓」、「這故事告訴我們，發燒真的會很暈」、「難怪現代人離婚率高，把情緒的情感當真情」、「婚頭一時、昏暗一世？」

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