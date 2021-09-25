真子公主準駙馬「海王子→古代浪人」　新造型讓日本人大崩潰

實習記者黃品臻／綜合報導

日本秋篠宮家的真子公主預計10月與未婚夫小室圭完婚，男方將於下週從美國赴日，多家日本媒體也在美國直接追到小室圭，試圖要採訪他，不過小室圭像極古代「浪人」的新造型，與3年前「海王子」的偶像形象相比，讓不少日本人很崩潰。

綜合日媒報導，昨（24）日在紐約街頭直擊小室圭的最新動態，只見他穿著黑色西裝、留了一頭長髮，並在後腦勺紮起一戳小馬尾，與日本古代的浪人造型十分相似，而面對記者提問，小室圭一路上都戴著耳機、將手插在口袋裡，始終不發一語。隨後記者也拍到，小室圭走入一家餐廳，與即將就職的律師事務所相關人員一起吃飯。

這位日本準駙馬的新造型在網路上引起討論，許多日本網友看到小室圭的長髮造型，一時間仍不太適應，紛紛表示，「感覺很糟」、「就算不回答問題，也要鞠躬一下吧，手還插在口袋裡」、「嗯…我無話可說…」、「小室圭態度太差了」、「小室圭現在的樣子太讓人驚訝了」。

▲日本皇室準駙馬小室圭三年前的造型與現在差異非常大。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，小室圭預計於9月27日返回日本，隨後進行14天的隔離，這是他自2018年8月去美國後，時隔3年首度返回日本。小室圭與真子公主的婚事受到外界矚目，日前日本宮內廳就表態，這次公主結婚，不會按照傳統，舉行大婚納采儀式，僅會讓兩人到戶政機關進行結婚登記，真子公主也有意放棄領取1億5250萬日圓（約新台幣3800萬元）的「一時金」。