母摔傷腿叫女友幫顧！媽寶男嫌「她都在滑手機」：還有必要娶她？

▲好心幫男友照顧媽媽，還被嫌不周到不想娶了。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

請女友幫忙照顧受傷的媽媽，還嫌對方照顧不夠周到！一名男子抱怨，媽媽前陣子摔傷腿，請女友來家裡幫忙照顧，結果女友在家都在滑手機，只會幫媽媽拿外送到床前，不如他想像中那麼賢慧，「我還有必要和她結婚嗎？」結果貼文一出瞬間引爆網友怒火，近2000則留言灌入撻伐。

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」匿名表示，媽媽日前摔傷腿無法行動，他自稱工作很忙沒時間，所以請女友這段時間來住家裡照顧媽媽，結果「女友去我家後卻只是滑手機、叫外送」，並沒有用心花時間陪伴、照料媽媽，這舉動對他來說簡直是大扣分，完全不符合他賢妻良母的標準，於是猶豫「還有必要和她結婚嗎？」

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▲貼文引起公憤。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）



貼文曝光一天就被網友罵爆，女友並沒有義務要照顧原PO媽媽，好心幫忙還被嫌不夠周到，該重新考慮的是女友才對，「媳婦都不見得要去照顧了，何況還只是女朋友..你把人家家的女兒當什麼呀」、「是不會花錢請看護啊？ 錢都花不起在那邊屁」、「又是自以為是的媽寶」、「像你這種沒LP的誰敢嫁你」、「笑死了，你真的很不孝，自己的媽媽還不排除萬難去照顧，還有臉上來討拍，你媽生你就是個錯誤。」

網友也提到，原PO不滿意就自己花錢請看護，女友來幫忙沒有收費已經仁至義盡，原PO根本沒有立場嫌棄，「看護一天2千多，你給女友多少？你媽摔傷腿是女友推的是不是？欠你的？」、「捨不得花錢請看護還挑剔女友」、「到底是對女朋友跟看護這兩個身份有什麼誤解」、「台籍看護半天1200、全天2400，病患不好顧可以要求換人，你付錢了嗎？」