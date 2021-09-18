準新娘驚「一堆人在疫情下結婚」　網曝1點超有感：長輩沒話說

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友相差3歲，本來對方打算30歲再結婚，不過因為一些插曲，兩人提前走入婚姻，也由於疫情緣故暫不辦婚禮。話題引起共鳴，而不少新人直言，在這個時機點登記，可以省下一大筆錢，長輩那邊也好交代。

女網友在Dcard提到，「原先跟男友並沒有打算這麼早結婚，我24歲男友27歲，本來男友想到他30歲再結，結果因為六月發現生病，對方突然跟我說醫好後我們就結婚吧！」

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雖然跟疫情無關，不過小倆口就這樣結婚了，也順利在交往紀念日當天登記，「因為疫情暫時不打算辦婚宴，先登記再說，所以其實對結婚就沒有什麼實感。最近看到蠻多人也登記，我很好奇...大家為什麼會選擇在這個時間點結婚呢？」

▲許多人有藉口能不辦婚宴。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「有理由不辦婚宴，可以照著自己最想要的方式簡單登記結婚就好」、「我朋友兩對，今年登記了」、「疫情不辦婚禮，長輩沒話說」、「本來就在計畫內，還因為疫情關係省了很多事和錢」、「省錢！然後完全合理化一切行為」。

另外，不少新人也現身說法，「我的話是去年被求婚、開始籌備婚禮，三月看好日子確定十月要結婚，只是沒想到五月開始爆發，只是很單純跟疫情撞到而已哈哈哈」、「時候到了，從四月拖到現在，上禮拜終於去登記了」、「本來就要結只是剛好遇到疫情，而我們原本就沒打算辦婚禮，登記兩家人吃飯，拍個婚紗這樣」、「因為疫情遠距離無法見面，為了拿到居留證出入德國方便，我們就提早結婚了」、「在一起3個月直接登記閃婚，一半原因是為了先生在軍中的婚假，一半是因為覺得如果過了這個想結婚的念頭，可能就不會有想要結婚的衝動了」。