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教育部道歉了！　高中學習歷程檔案遺失「波及2.5萬筆資料」

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲對於此次事件，國教署表示深表歉意。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

全台118所高中的學習歷程檔案上傳後全遺失，教育部今（25日）下午發出4點聲明強調，已逐一通知受影響學校，可儘速重新上傳檔案，對於此次事件深表歉意。

教育部4點聲明如下：

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一、經查9月中旬，國教署委託國立暨南國際大學將學校使用之學習歷程公版模組，配合資通安全管理法之規定進行向上集中，逐步搬移到新機房內的虛擬主機VM；暨南大學團隊於系統搬移到新機房運作十餘天之後，因系統更新而重新開機，發現其中少數VM的硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結。

二、目前遺失的檔案範圍，限於有使用學習歷程檔案公板模組的學校中，於9月5日至9月22日期間有上傳109學年度第2學期資料到學校平臺的學生；目前初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7,854人、資料2萬5,210件(包括課程學習成果9,793件、多元表現1萬5,417件)，說明以下：

(一)受影響的範圍：
1.受影響的學校，為使用國教署委託暨南大學招商建置學習歷程公板模組的學校。
2.受影響的資料，為學生於9月5日至9月22日期間上傳到學校平臺的109學年度第2學期資料；至於學生於9月5日以前上傳到學校平臺的資料，均已有備份，亦即，未於前開期間上傳資料的學生，均未受影響。
(二)前述以外的學校、學生及資料(包括已經提交到中央資料庫的資料)，均完全未受影響。

三、國教署目前採行的因應措施，說明如下：
(一)國教署已要求廠商全力救援硬碟資料，目前專業技術人員持續處理中。
(二)廠商已於9月24日同步以電子郵件逐一通知受影響學校，提醒學生登入學校平臺確認；如有資料異常，可儘速重新上傳檔案。
(三)國教署已掌握受影響的學校、學生及資料清冊，將分別提供給各校，以利學校輔導協助學生檢視及重傳資料。
(四)目前仍在學生可上傳109學年度第2學期學習歷程檔案資料至學校平臺的時間範圍內，所以，經學生檢查及重傳資料後，將不影響其權益。

四、此外，國教署已清查各相關設備，避免相關錯誤造成影響；另為防類此風險再次發生，自即日起，將加強資訊人員每日雙人檢視備份狀況；同時再強化多重備份機制（同機房、異地），增加資料保護強韌度。後續並將依契約規定，追究廠商責任。

國教署對於此次事件造成學校師生困擾及負擔，深表歉意！後續將以維護學生權益為最優先考量進行後續處理，並避免類此風險再次發生。

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