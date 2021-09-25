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學生成績、老師差勤系統也都委外　教團爆基層有信心危機

記者許展溢／台北報導

118所高中學習歷程檔案上傳後全遺失，目前共有81校、2.5 筆資料受影響，教育部今（25日）下午為此道歉。教團提到，不僅是該檔案委外廠商處理，連老師差勤、學生成績等系統也是委外，基層憂國家花大筆錢，卻換來個資洩漏疑慮。

▲大學指考登場。（圖／彰化師範大學提供）

▲全教產指出，教師差勤系統和學生註冊系統等教育部都是委外處理。（圖／彰化師範大學提供）

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針對目前遺失的檔案範圍，教育部說明，限於有使用學習歷程檔案公板模組的學校中，於9月5日至9月22日期間有上傳109學年度第2學期資料到學校平臺的學生，初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7,854人、資料2萬5,210件（包括課程學習成果9,793件、多元表現1萬5,417件）。

全國教育產業總工會表示，高中學習歷程檔案委外卻消失一案，恐損及上萬高中生之權益資料消失，學生資料因委外廠商之過失造成學生權益重大損害，尤其未來若是資料無法回復，教師與學生、家長未來要補救資料、尋找舊檔案、上傳資料等等更是曠日費時，教育部應速有配套措施來保障學生權益。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲學生上傳學習歷程檔案遺失，教育部為此道歉。（圖／記者崔至雲攝）

全教產指出，學習歷程檔案將取代備審資料，作為升學的重要參考依據，之前即有家長團體示警對資料安全有疑慮、反對貿然實施學習歷程檔案制度，如今大批學生權益受損，教育部除應盡速搶救資料、寄盼學生或學校有備份外，若情況嚴重，無法回復，教育部應速有配套措施，包括暫緩實施等措施來保障學生權益，也應幫學生向廠商求償。

此外，有基層向全教產反應，包括教師差勤系統、學生註冊系統、學生成績系統等，教育部也都是由委外廠商處理，基層已產生信心危機，這次學習歷程檔案系統這麼大的工程出了如此大紕漏，花了人民大筆納稅錢，卻是這樣的結果，又牽涉個資，基層老師、家長、學生等也失去了信任感，對於如此施政打了一個大問號。

全中教認為，此類事件將嚴重損害社會對108課綱和考招新制的信任，也會使按照法規行事的師生反而蒙受損失，是非常糟糕的錯誤，絕對不可以輕輕放下，且111考招除了高中生之外，高職生也要上傳學生學習歷程檔案，高中與高職的學生學習歷程檔案都是委託國立暨南大學團隊處理，所以受影響的，可能不止高中。

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