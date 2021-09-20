英國男墾丁南灣晨泳「被報失蹤」！海陸空大搜尋　他在民宿睡覺

記者陳崑福／屏東報導

一名英國籍男子20日清晨被發現墾丁南灣海域下水游泳後未上岸，恆春警方會同消防、海巡、空勤總隊及威鯨救難協會人員，採取海陸空搜尋行動，經2個多小時搜救，該男子最後在民宿內被找到，他在呼呼大睡，結束這場烏龍失蹤記。

▲海巡、消防、空勤總隊、警方、威鯨救難協會搜尋英國籍男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡、消防、空勤總隊、警方、威鯨救難協會搜尋英國籍男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）



今(20)日6時55分海巡署第八(屏東)巡防區指揮部接獲墾丁派出所通報，今晨接獲兩名外籍遊客報案有一名英國籍男子於南灣外0.1浬(北緯2l度57分丶東經120度46分)海域，下水游泳後未上岸，請求救援，刻正由海巡丶警消丶威鯨救難協會及空勤全面搜救中。

海巡署艦隊分署第十四(恆春)海巡隊接獲通報後，隨即派遣線上PP-3535艇及PP-3576艇緊急出勤馳往搜救，9時增派2063艇投入現場搜救，並由第八巡防區通報東港漁業電台廣播附近作業漁船及申請內政部空中勤務總隊空偵機協尋，9時12分空偵機抵達現場加入搜救行列。盼在海空聯合搜救下能儘速找到失蹤外籍泳客。9時31分該失蹤英國籍男子已在民宿被尋獲，人員平安。

第十四(恆春)海巡隊呼籲若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

恆春警方表示，如有民眾開玩笑撥打報案專線之行為，涉嫌違反社會秩序維護法第85條第4款：「有左列各款行為之一者，處拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰：四、無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者。」

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