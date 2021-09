炸雞的誘惑！紐西蘭考慮「速食綁疫苗」　多間業者接洽中

▲紐西蘭有人因為車內載「大量肯德基」被捕。(圖/翻攝自Facebook/NZ Police Association)

記者詹雅婷/綜合外電報導

紐西蘭警方逮捕2名違反防疫封城令的男子,理由是車上載著大量肯德基炸雞薯條等速食,意圖「走私」進入第一大城奧克蘭。此事件引發國際關注,也讓當局開始考慮與肯德基、必勝客等連鎖速食業者合作,讓前來排隊點餐的消費者順道接種疫苗。

綜合紐西蘭先驅報、商業內幕報導,紐西蘭第一大城奧克蘭(Auckland)自8月中旬以來,就持續處於嚴格的4級警戒之下,連外送都不允許,讓這些速食也變成需要「走私」的稀有品,直到9月21日晚間11時59分防疫鬆綁後,速食業者才開放外送、得來速服務。但許多民眾還是忍不住想吃炸雞薯條等速食,甚至有人在解封前冒著違規風險想偷吃。

但這同時也給了當局靈感,也就是考慮在速食店家設立疫苗接種中心或巴士,讓消費者來買的同時順便打疫苗。當地議員巴特利(Josephine Bartley)透露,肯德基、必勝客、卡樂星(Carl's Jr.)、塔可鐘(Taco Bell)等速食業者目前正在與政府討論合作事宜,「反正都要排隊等,不妨就在那裡打疫苗」。

