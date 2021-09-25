炸雞的誘惑！紐西蘭考慮「速食綁疫苗」　多間業者接洽中

▲紐西蘭有人因為車內載「大量肯德基」被捕。（圖／翻攝自Facebook／NZ Police Association）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭警方逮捕2名違反防疫封城令的男子，理由是車上載著大量肯德基炸雞薯條等速食，意圖「走私」進入第一大城奧克蘭。此事件引發國際關注，也讓當局開始考慮與肯德基、必勝客等連鎖速食業者合作，讓前來排隊點餐的消費者順道接種疫苗。

綜合紐西蘭先驅報、商業內幕報導，紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）自8月中旬以來，就持續處於嚴格的4級警戒之下，連外送都不允許，讓這些速食也變成需要「走私」的稀有品，直到9月21日晚間11時59分防疫鬆綁後，速食業者才開放外送、得來速服務。但許多民眾還是忍不住想吃炸雞薯條等速食，甚至有人在解封前冒著違規風險想偷吃。

但這同時也給了當局靈感，也就是考慮在速食店家設立疫苗接種中心或巴士，讓消費者來買的同時順便打疫苗。當地議員巴特利（Josephine Bartley）透露，肯德基、必勝客、卡樂星（Carl's Jr.）、塔可鐘（Taco Bell）等速食業者目前正在與政府討論合作事宜，「反正都要排隊等，不妨就在那裡打疫苗」。

Update re kfc vaccinations request. So Govt has picked this up. pic.twitter.com/keTwea8NuF — Jo Bartley (@jobartleynz) September 22, 2021

在當地防疫鬆綁後，各大速食餐廳湧現人潮，甚至有一間麥當勞出現80輛車排隊等候的場面。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）正著眼於提高全國疫苗施打率，期盼能在接種率達到90%時，全面解除嚴格防疫措施。官方統計顯示，截至23日，紐西蘭全境施打第一劑疫苗的人約占75%，40%的人完全接種。

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