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巴西第一夫人「在美國接種疫苗」被罵爆！官員嘆：歷史悲傷的一頁

▲▼巴西第一夫人蜜雪兒於本週在美國接種了疫苗，此舉引發巴西政界及醫學界撻伐。（圖／路透）

▲巴西第一夫人蜜雪兒於本週在美國接種了疫苗，此舉引發巴西政界及醫學界撻伐。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）24日接受巴西媒體採訪時透露，和他一起在聯合國大會期間前往紐約的第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro），已於本週在美國接種了新冠疫苗，此舉引起巴西各界反彈，認為蜜雪兒是做了壞榜樣。

對於巴西政界與醫學界來說，第一夫人選擇在美國而不是在巴西接種疫苗，這件事是「荒謬的」，而且是對巴西公保「唯一健康制」（SUS）和國家免疫計畫（PNI）的一種「蔑視」。

博爾索納羅被《觀察週刊》（Veja）問及，他發表反對疫苗的聲明，並推遲為巴西購入疫苗的時間，這是否是個壞榜樣，然後博爾索納羅回應，「蜜雪兒想在出國旅行時接種疫苗」，並強調自己沒有在當地接種。

博爾索納羅表示，「接種疫苗與否是個人的決定，像是我的妻子決定在美國接種，但我沒有接種。」

事實上，現年39歲的蜜雪兒，只要她願意，早就可以在巴西接種疫苗，因為她居住的首都巴西利亞，早在7月23日就已開始為39歲的民眾施打疫苗。

巴西政府溝通辦公室對外表示，蜜雪兒重申對SUS的欽佩和尊重，特別是致力於關心人民健康、從不喊累的專業人士。

不過蜜雪兒的這份聲明似乎不能平息各界的反對聲浪，巴西參議院新冠疫情真相調查委員會主席阿濟茲（Omar Aziz）表示，「第一夫人本可以在巴西接種疫苗，作為巴西人以身作則，那將是真正的愛國主義，而不是嘴巴說說。」

阿濟茲也說，「祝賀她接種了疫苗，她做了正確的事，但美國的疫苗與巴西提供的相同，她本可以在巴西接種並向國人展示，為巴西人樹立一個好榜樣。」

真調會副主席羅德里格斯（Randolfe Rodrigues）對蜜雪兒的作為感到遺憾，「她貶低了國家衛生監測局（Anvisa）和國家免疫計畫，貶低了全國數千名科學家和數千名衛生專業人員的努力，這是國家歷史上又一悲傷的一頁。」

巴西新冠肺炎流行病研究小組（Epicovid）專家哈勞（Pedro Hallal）說，「第一夫人寧願在國外接種疫苗的態度是對SUS和巴西人的蔑視，這表明了她對所有巴西人民都可以使用的全民醫療體系缺乏信心。」

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）感染管制專家蘇萊曼（Jamal Suleiman）指出，「PNI是一項嚴肅的計畫，由國家衛生監測局負責批准這些疫苗，以保證在巴西應用的疫苗是安全有效的，人們都應該去衛生中心接種疫苗。」

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲巴西境內僅莫德納疫苗沒有提供民眾施打。（圖／路透）

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）稱第一夫人的決定是「荒謬的」，他強調，「在巴西獲得許可的疫苗都是安全的，沒有理由去做出這種區分，我不明白她的動機。」

克福里也補充，「唯一不同的是我們這裡沒有莫德納，如果她對其他疫苗有任何限制或特定的過敏症，這將是一種技術性理由，在我看來絕對不可能。」

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）聖保羅分會主任暨研究員史塔貝里（Rodrigo Stabeli）表示，「博爾索納羅會與他的支持者交談，因為他們和他一樣認為自己在巴西很富有，能夠乘坐頭等艙去美國接種疫苗，但在這裡我們會向巴西人民呼籲，使用SUS提供的疫苗來保護自己免受新冠病毒的侵害，這些疫苗的質量與其他國家、地區提供的疫苗並無不同。」

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