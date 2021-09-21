男子車內載「大量肯德基」被捕！　原因竟是違反紐西蘭超嚴封城令

▲紐西蘭男子車內載「大量肯德基」被捕。（圖／翻攝自Facebook／NZ Police Association）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭兩名男子試圖進入最大城奧克蘭時，遭到當地警方依違反防疫規則逮捕，而且警方還從他們的車上找到3桶肯德基炸雞、10盒沙拉和超大量的薯條。原來奧克蘭（Auckland）自8月中旬以來，就持續處於嚴格的4級警戒之下，連外送都不允許，讓這些速食也變成需要「走私」的稀有品。

根據CNN報導，紐西蘭警方19日在奧克蘭郊區巡邏時，看到一輛形跡可疑的車輛，沒想到警方準備上前盤查時，車子竟調頭快速駛離，最後在警方的追緝下，車內的兩名男子仍乖乖停車受檢。結果，警方在車子的後座找到3桶肯德基炸雞、10盒生菜沙拉、超大量薯條還有其他附餐；此外．車內還藏有約10萬紐幣（約台幣195萬元）。

A bucket-load of trouble at the border. Two gang associates caught with $100k in cash and a boot-full of... 由 NZ Police Association 發佈於 2021年9月19日 星期日

警方表示，這兩名年齡分別為23歲、30歲的男子，當時從奧克蘭南方75英里處的漢彌爾頓（Hamilton）出發，準備偷跨過封鎖線進入；他們也會依違反紐西蘭《新冠肺炎公共衛生應對法案》遭罰，最高可能判處6個月監禁或4000元紐幣（約台幣7.8萬元）的罰款。

奧克蘭自8月中旬以來，就持續處於嚴格的4級警戒之下，所有餐廳都關閉，每個人都必須待在家裡，除了基本需求服務以外，就連外送都不允許，這種情況下讓速食也變成需要「走私」的稀有品。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）20日宣布，奧克蘭的防疫警戒將在21日午夜過後降為3級，但學校和辦公室仍維持關閉，商家也僅限於提供沒有接觸的服務，居民也不允許拜訪朋友與鄰居，「我們正致力清零，這就是我們仍處第3級的原因。」

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