118校學習檔消失！家長炸鍋狂叩學校　中女中：學生已沒時間重製

▲台中女中。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

升大學重要依據的「高中學習歷程檔案」驚傳118校上傳的資料全部遺失，也受害的台中女中校長洪幼齡25日表示，目前損害狀況不明，高三家長十分憂心；她呼籲教育部應該藉此事件重新規劃，讓各校有經費建置備份伺服器及足夠網路頻寬，「以免源頭一壞，整個資料都沒了」。

台中女中校長洪幼齡今天上午表示，她在23日才從國教署那邊得知，高中學習歷程檔案平台出現狀況，目前狀況不明，所以不知損害狀況。第一時間就立刻公告讓學生檢視，至少可以先掌握學生端的資料是否還有保留。目前狀況不明，連國教署都不知道何時能恢復，如果可以修復最棒，但萬一不行就麻煩了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，目前因應資安法，國教署都要求各校將資料上傳，結果因為「太集中化」，導致源頭壞就全部受害，這次可以檢視集中化是否妥適。她認為不要太集中化，學生資訊處理量大，學習都要透過網路，結果網路頻寬不足，上網都卡住，也沒有相關經費可以提升；目前就只能某年級學習時，其他年級就不能使用，只能分流運作。應該要授權學校，設置足夠的伺服器跟頻寬，源頭壞掉還有安全備份，頂多再上傳一次就好。

洪幼齡說，今天一早就有許多家長打電話關心，她們都很緊張，尤其是高三的家長。因為現在剩幾個月就要學測，成績公布後就開始申請入學，面試都會需要用到這些檔案資料。學生這幾個月沒時間處理它，只能明年2月後再做準備，如果都不見那就麻煩了。現在只能盡量安撫家長，希望教育部能盡快善後，避免類似情況再發生。

【更多新聞】

►雷神索爾來日月潭了！閃電美照瞬間定格 氣象站儀器卻慘遭雷擊



►女高中生尊師合照 樓梯間遭喇舌狂摸下體：不要反抗用心感覺

►姊夫全裸逼小姨子「吞吐」被拒 找老婆當面上演活春宮給她看