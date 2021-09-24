雷神索爾來日月潭了！閃電美照瞬間定格　氣象站儀器卻慘遭雷擊

▲日月潭出現罕見多方向雲間閃電，民眾拍下疊圖呈現美照。（圖／趙先生提供）

記者李忠憲／南投報導

雷神索爾降臨日月潭？民眾趙先生23日下午直擊日月潭出現多方向雲間閃電，拿相機等待幸運拍下畫面後，運用疊圖呈現十分罕見的閃電風景照，令人稱奇。日月潭氣象站也說，9月出現雷陣雨機率低，昨日狂閃電十分罕見，也造成氣象站多項儀器雷擊毀損，目前仍在估算損失。

昨日下午2點左右，日月潭氣象站就觀測到竹山鎮上空有雲團北上，到傍晚時，魚池地區就出現大雷雨，瞬間雷雨交加，更出現多方向雲間閃電。

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在日月潭知名飯店工作的趙先生表示，昨天傍晚6點左右準備騎機車下班回家，有同事提醒外面閃電不斷，「現在騎車可能會被雷打到」，他突發奇想想拍下閃電，決定繼續待下來，準備好單眼相機拍攝。果然拍到閃電美照，還差點被閃電打到。他也將30分鐘內拍得的閃電照疊圖，果然呈現出很壯觀的閃電風景照。

趙先生將照片放上臉書，果然引來許多網友熱議，直誇拍得真棒！有人說，「太狂了啦！」、「好厲害」、「拍得真好」、「超壯觀的」、「可遇不可求的好作品」，但也有人直呼「很可怕啊」。

日月潭氣象站今天表示，9月出現劇烈雷陣雨十分少見，昨天傍晚卻雨量不多，但天空陸續出現多方向雲間放電。日月潭氣象站因位處山頂，遇上閃電的情況雖然不少見，各設施儀器也都有做好避雷設施。但昨晚的閃電造成多項觀測儀器毀損，外觀看起來完好，但內部已遭破壞，目前正在估算損失。

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