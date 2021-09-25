孟晚舟與美檢達成緩起訴協議　可望自加拿大獲釋

▲中國電訊業巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟已與美國檢方達成緩起訴協議。（圖／路透）

文／中央社紐約24日綜合外電報導

中國電訊業巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟已與美國檢方達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控，為她在加拿大遭羈押將近3年後獲釋廓清障礙。

美國司法部律師凱斯勒（David Kessler）在紐約布魯克林聯邦法院舉行的聽審上表示，美國政府同意暫緩起訴孟晚舟直到2022年12月1日，如果她遵守協議中的條件，屆時將會撤銷對她的指控罪名。凱斯勒並進一步建議，讓孟晚舟保釋。

孟晚舟對本案中的事實陳述無異議，她在本案中被指控藉由誤導華為和出售伊朗電信設備子公司星通（Skycom）間關係來詐欺匯豐銀行（HSBC）和其他銀行。但今天自加拿大溫哥華透過視訊遠距出庭的孟晚舟，堅持不認罪。

法官唐諾利（Ann Donnelly）批准此協議，並稱「我認為美國政府已證明緩起訴協議是真誠的」。

身為華為創辦人任正非的女兒，孟晚舟在公司內部以「公主」稱號聞名且可能是未來領導人。

她於2018年12月在加拿大被捕，助長一項長年重大外交危機，加劇華盛頓與北京之間的緊張關係，還讓加拿大捲入雙方激烈爭執中，導致中國展開以牙還牙報復，逮捕關押2名加拿大公民。現年49歲的孟晚舟因美國發出的逮捕狀於加拿大溫哥華被捕，其後一直受困當地，對抗美國提出的引渡要求。

與美國檢方達成緩起訴協議後，她在溫哥華遭到的居家軟禁如今可望解除，且引渡案將被撤銷。