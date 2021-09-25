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CIA特工出任務穿越到2118年！證據曝光　揭2國將引爆第3次世界大戰

記者葉睿涵／編譯

美國自稱為中央情報局（CIA）特工的男子史密斯（Alexander Smith）透露，他曾在一項絕密任務中到過2118年，甚至還在YouTube頻道Apex TV的採訪中公開了一張照片，向人們展示2118年的世界會是什麼樣子。

據《太陽報》報導，史密斯坦言，作為一名CIA特工，他經常來回於不同的時空完成任務，不過前往2118年的這項任務卻是他「永遠不會忘記」的。史密斯表示，「我在1981年的時候前往了2118年，我去了未來，然後再回到過去。這是CIA一項絕密任務的一部分，據我所知，這是CIA第一次成功完成的時空旅行。」

▲▼史密斯（Alexander Smith）公開照片，向人們展示2118年的世界會是什麼樣子。（圖／翻攝自Facebook／Mtafiti Tv）

▲史密斯公開照片，向人們展示2118年的世界會是什麼樣子。（圖／翻攝自Facebook／Mtafiti Tv）

隨後，他秀出一張「2118年出任務時拍下的照片」來佐證他說的話，但沒有解釋他是如何完成這項壯舉的。史密斯表示，透露所謂的「未來之旅」的細節將為他引來殺身之禍，但這並未阻止這位前CIA特工繼續吹噓他的時空之旅。

史密斯還在採訪中談論了全球暖化和外星人的問題。他透露，外星人會在21世紀中期造訪地球，並拜見數位國家高官，「事實上，早在政府向民眾披露外星人的事情前，人類就已經和他們有過接觸了，這些外星人不一定生活在我們中間，但他們確實會時不時地來訪地球」。

史密斯還指出，人們一直在擔心的第三次世界大戰還是不可避免地發生了，美國和朝鮮之間的「利益衝突」引發第三次世界大戰，但這反而使世界變得「更美好」，「邊界變得毫無意義，人們開始熱愛和欣賞生活，這將激勵他們不要對鄰居造成任何傷害」。

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