台申入CPTPP　美國務院：台民主價值將影響評估

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

針對台灣申請加入CPTPP，美國國務院發言人普萊斯今天表示，台灣是世界貿易組織負責任成員，也堅定擁抱民主價值觀，美方預期這將影響CPTPP成員國的評估。

普萊斯（Ned Price）今天在國務院電話簡報中被問及美國對台灣尋求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的看法時表示，知道台灣已提出申請加入CPTPP，但美國並非CPTPP一員，台灣入會與否將交由現有會員評估。

不過，普萊斯也指出，美方預期台灣作為世貿組織（WTO）負責任成員，並堅定擁抱民主價值，會影響CPTPP成員對台灣入會的評估。

他並進一步重申美方一貫立場表示，在廣泛的台灣議題上，美方持續支持以符合台灣人民期望與最大利益方式，和平解決兩岸議題，並敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，轉而與台灣進行有意義的對話。

台灣與中國日前分別向CPTPP協定保存國紐西蘭遞出申請，兩岸入會進程備受外界關注。美國總統拜登今天稍晚與日本首相菅義偉在白宮舉行的雙邊會談，預料也將觸及此事。

美國資深官員表示，菅義偉應會和拜登討論包括最近各國申請加入CPTPP等議題，拜登也想聽取日本對亞洲經濟參與的看法。

CPTPP於2018年12月30日生效，日本是今年的輪值主席國。除日本外，CPTPP簽署國包括加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。