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台灣「關鍵排名」狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

▲▼CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣與中國誰先加入CPTPP，對方大概就會出局。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

台灣與中國都在9月遞件申請加入CPTPP （跨太平洋夥伴全面進步協定），預料將成為誰先加入，對方就出局的「零和遊戲」，《外交家》雜誌（The Diplomat）主編、中國問題專家夏舒（Shannon Tiezzi）就撰文分析，純論經濟體質台灣對於CPTPP而言是「自然性合適」，但是申請加入的過程，預料會遭受到中國的強烈反對。

夏舒分析，在許多方面，台灣比中國更適合CPTPP，CPTPP在勞動保護、環境問題和國家補貼等議題上有高標準要求，台灣在傳統基金會 （The Heritage Foundation）發布的經濟自由度排名，排名第6，中國的排名則是第107， CPTPP成員當中排名最高的是第1名的新加坡，墊底的是第90名的越南，平均排名31名。

▲▼台灣的經濟自由度排名第6，中國經濟自由度排˙名第107。（圖／翻攝自傳統基金會 （The Heritage Foundation））

▲台灣的經濟自由度排名第6，純論經濟體質，台灣更適合CPTPP。（圖／翻攝自傳統基金會 （The Heritage Foundation））

夏舒強調，純粹從經濟貿易的角度來看，台灣是自由市場、太平洋地區的發達經濟體，但是對台北而言，加入CPTPP最大的阻礙來自受限的國際地位，也就是中國的反對，而不是內部任何的經濟性立法。

夏舒說，在撰文的同時，北京尚未對於台灣加入CPTPP做出正式的回應，但是預期會做出「強烈反對」的類似回應。

台灣加入CPTPP的可能模式之一， 就像當初加入APEC（ 亞太經濟合作會議）一樣，以「中華台北」的綽號加入，因為在APEC台灣只是描述自己是「經濟體成員」而不是「成員國」，中國向來拒絕加入任何讓台灣具有「承認建國」的國際組織。

▲▼台灣的經濟自由度排名第6，中國經濟自由度排˙名第107。（圖／翻攝自傳統基金會 （The Heritage Foundation））

▲中國經濟自由度排名第107。（圖／翻攝自傳統基金會 （The Heritage Foundation））

台灣在 WTO （世界貿易組織）也是「單獨關稅區」，與香港和澳門的地位相同，台灣當初早於中國準備加入WTO，但北京拒絕讓台北先於它成為WTO成員，所以台灣不得不等到中國完成漫長的經濟改革談判，直到中國加入後的第二天，才「開綠燈」讓台灣加入。

考慮到這個先例，對台灣而言最好的情況就是「中國不會直接阻止台灣參與」，也因此北京會堅持先於台北加入CPTPP，這個事態將會是讓台灣感到沮喪的發展，因為中國滿足 CPTPP 要求的改革過程會更長（如果它確實願意進行必要的改變）。

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