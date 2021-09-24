　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本政府：歡迎台灣申入CPTPP　可用關稅區加入

▲▼ 日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府發言人加藤勝信。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京24日綜合外電報導

台灣22日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本政府發言人加藤勝信今天表示歡迎；對於中國反對，加藤說，CPTPP允許獨立關稅區加入，台灣在規定上可以加入。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，今年日本是輪值主席國。

日本經濟新聞報導，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天上午在記者會上表示，歡迎台灣申請加入CPTPP，將觀察台灣是否有準備好完全符合高標準的貿易規則，並在國民的理解下進行因應。

對於中國以「一個中國」為理由反對台灣加入，加藤回應指出，CPTPP協定中規定，新申請加入的對象為國家或獨立關稅區，台灣在協定上是可以加入的。

加藤重申，日本對台灣的基本立場遵守1972年的中日聯合聲明，日台間維持非政府間的實務關係。

報導提及，台灣自從311福島核災後持續禁止福島5縣食品進口，台灣當局為談判加入CPTPP，有意與日本方面協議解除禁令。加藤對此表示，會向台灣表達希望盡快解禁。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
今增1例在新北　鴻海子公司20多歲女員工列案號
快訊／今日增1本土「鴻海子公司員確診」　另增7境外
LIVE／八大行業有望解封　陳時中最新說明
快訊／高雄25歲刑警酒駕自撞　酒測1.08命危搶救中
iPhone13 Pro才拿半天「他秒轉賣2支」　內行驚見1
貨輪入港掛著「巨大鯨魚屍體」　驚悚照片曝
小12歲嫩妻偷偷典當黃金變現金　男星淚崩：我們家有窮成這樣嗎
老公墜樓亡…資深女星「獨居10年近況曝光」！　24小時開著電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：四方安全對話峰會　台灣可能成討論重點之一

油輪「船頭掛屍」入港！船員聽到尖叫才知發生撞擊　驚悚照片曝

日本政府：歡迎台灣申入CPTPP　可用關稅區加入

塔利班警告：將恢復20年前嚴刑、處決　「小偷砍手非常有必要」

西班牙奇蹟之屋！火山爆發災區全毀　「這棟例外」震撼對比曝光

比基尼妹濕身嬌喊！擺拍下秒「1.2m鯊魚」蹭腿搶鏡　驚恐1幕曝光

不知道懷孕！20歲女洗澡突然生子暈倒　醒來發現「壓死嬰兒」崩潰

新冠害大量癌症病例被積壓　未來10年「恐有數千人病逝」

老婆打疫苗他卻氣炸　尪「狂揍護士臉」質問：沒經過我同意啊

「全球50大餐廳」公布51至100名！無台灣餐廳入列　日本5間最佳

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

CNN：四方安全對話峰會　台灣可能成討論重點之一

油輪「船頭掛屍」入港！船員聽到尖叫才知發生撞擊　驚悚照片曝

日本政府：歡迎台灣申入CPTPP　可用關稅區加入

塔利班警告：將恢復20年前嚴刑、處決　「小偷砍手非常有必要」

西班牙奇蹟之屋！火山爆發災區全毀　「這棟例外」震撼對比曝光

比基尼妹濕身嬌喊！擺拍下秒「1.2m鯊魚」蹭腿搶鏡　驚恐1幕曝光

不知道懷孕！20歲女洗澡突然生子暈倒　醒來發現「壓死嬰兒」崩潰

新冠害大量癌症病例被積壓　未來10年「恐有數千人病逝」

老婆打疫苗他卻氣炸　尪「狂揍護士臉」質問：沒經過我同意啊

「全球50大餐廳」公布51至100名！無台灣餐廳入列　日本5間最佳

foodpand亂取餐「害店家重做」！業者怒PO畫面　警追女外送員到案

梅西租塞納河畔別墅「月租65萬」　爆出膝傷周末恐續缺戰

銀行帳密、卡全交給海歸男友！　她背貸款「狂掏176萬」卻心碎了

藍杯葛3+11「都是蘇貞昌的錯」　蔡壁如批蘇傲慢：道歉只是一場秀

今增1例本土在新北市！　20多歲「鴻海子公司女員工」列案號

老師不用再背身障學生爬樓梯！　蘇巧慧爭取無障礙電梯正式啟用

Lexus電動跨界休旅UX300e規格曝光　外界推估售價至少160萬起跳

快訊／今增1本土「鴻海子公司員工判定陽性」　另增7境外

北市某獅子會爆晚宴沒戴口罩敬酒　衛生局要查

第二戶沒寬限期　投資客冷眼：送給928檔期的大禮！

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

國際熱門新聞

25歲女老師酒後約砲　開學發現約到自己學生

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

帥哥打莫德納狂掉髮　73天後慘況曝

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

陽台被鐵窗封死！　母女被大火燒成焦屍

曾狂言「沒1萬美元不起床」　90年代超模整形失敗

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

15歲印度少女遭33男集體性侵8個月

窮大叔簽中41億頭獎　老婆秒提離婚分產

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

火海蔓延鐵窗阻逃生！鄰居目睹她被燒死

澳洲挺台加入CPTPP ！與2國幕後找途徑

更多熱門

相關新聞

台灣申請加入CPTPP的解析

台灣申請加入CPTPP的解析

中國大陸日前正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，而台灣也緊隨其後，正式申請加入CPTPP。CPTPP前身是跨太平洋夥伴協定(TPP)，在美國主導下由原先4國快速膨脹到12國，主要目的是強化美國在亞太地區影響力，並制衡中國興起。

北韓：要韓戰結束還言之過早

北韓：要韓戰結束還言之過早

台灣申請加入CPTPP　衛報揭一大阻力

台灣申請加入CPTPP　衛報揭一大阻力

申請加入CPTPP　蘇貞昌：不會以任何交換條件做前提

申請加入CPTPP　蘇貞昌：不會以任何交換條件做前提

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

關鍵字：

CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定加藤勝信日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

排9天搶iPhone 13頭香！睡門口被警察趕　亞太頭香姊直升1TB大容量

澎恰恰get救命符！起底白衣男背景超狂

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面