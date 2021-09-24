日本公開表態歡迎台灣加入CPTPP　謝長廷：絕無僅有！

▲ 日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣22日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本政府公開表示歡迎。對此，駐日代表謝長廷表示，像日本這樣敢公開表達歡迎或支持的會員國，可以說是絕無僅有，證明台日關係非常重要。

針對台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本政府發言人加藤勝信表示歡迎；對於中國反對，加藤說，CPTPP允許獨立關稅區加入，台灣在規定上可以加入。

謝長廷指出，CPTPP的會員國有11個，台灣前天申請加入，第一時間都有告知會員國。昨天各國政府、智庫、媒體的相關反應，包括智利，墨西哥到越南、澳洲、日本、馬來西亞等相關電報，今天早上應該都擺在鄧政務委員等官員的辦公桌上，這是各地外館的職責。

謝長廷說，以日本為例，昨天是日本的休假日，我們除了蒐集媒體報導、還要問到相關人士反應，安排駐日記者訪問日華議員懇談會古屋會長的支持意見，並緊盯在美國的茂木外相的説法，整理匯成電報，而每個外館都很努力在做，可是沒有新聞報導，台灣有人質疑政府或外交部沒有做事。沒有新聞不等於沒有做事。

謝長廷強調，像日本這樣敢公開表達歡迎或支持的會員國，可以說是絕無僅有，證明台日關係非常重要，我們現在對國際組織的資訊。其實也依靠日本提供。中國和傾中勢力不斷想分化台灣和日本，希望把我們拆開，主要原因也是如此吧！？